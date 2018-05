Gobernador reitera censura a agresión de policía en caso que no prosperó

A pesar de que las autoridades desistieron de llevar un caso contra la joven Rocío del Mar Rodríguez por supuestamente agredir con un martillo al policía José E. Pendragón Soto, el gobernador, Ricardo Rosselló —quien en su momento denunció la agresión y visitó al agente en el hospital— reiteró que sí hubo una agresión, aunque no cuenta con los detalles de cómo fue, pero que él pudo ver al uniformado herido y que las agresiones a agentes de ley y orden son inaceptables.

“Yo lo único que sé es que fui a visitar a ese policía y estaba herido. Haya sido un martillo o un bate, lo que sea… no podemos ir a esa minucia para ver si estaba bien o no, o sea, estamos hablando de un policía que pudo haber muerto porque fue agredido. No sé quién fue y eso yo lo desconozco, eso es algo que se determina con el detalle, si imputaron a alguien que no fue, eso se dilucidará, pero alguien, alguien agredió a ese policía porque él me lo comentó y yo lo vi así. No tan solo eso, como habíamos dicho en aquel momento, un policía que ya la familia había pasado por una situación difícil perdiendo a su hija unos meses anteriormente. Así que yo no sé el detalle, pero de que el policía fue agredido, yo creo que de eso no hay duda”, dijo Rosselló ayer en una rueda de prensa al culminar el directorio del Partido Nuevo Progresista que preside.

Visitando en el hospital al Agente Pedragón Soto quien resultó herido en el cumplimiento del deber durante los actos violentos hoy. ¡Gracias por su servicio! Nuestro apoyo a él y su familia. pic.twitter.com/3Y5tOKta7P — Ricardo Rossello (@ricardorossello) May 1, 2018

El pasado viernes, los abogados Alvin Couto De Jesús y Mariana Nogales Molinelli informaron mediante comunicado de prensa que luego de acudir a una citación en el Cuartel General para atender el caso de la joven Rodríguez —detenida durante las manifestaciones del Primero de Mayo— que las autoridades no procederían en el caso contra su representada. "El agente investigador nos indicó que luego de una extensa investigación que incluyó sobre 10 entrevistas, corroboró que Rocío no participó en la agresión al agente Pedragón. Esto confirma los testimonios de varios testigos que se acercaron a la Brigada Legal Solidaria para expresar su preocupación por las falsas imputaciones hechas contra la joven y para describir el exceso de fuerza que usaron los agentes al momento de su arresto," explicó Nogales Molinelli.

Al ser cuestionado sobre esto, Rosselló enfatizó en que la agresión sí fue real y que todo Puerto Rico la pudo observar. “La acción de agredir a un policía y que ponga su vida en peligrosidad, eso simplemente es inaceptable”, apuntó.

Las reacciones en las redes sociales a la no radicación de cargos en este caso ha sido intensa.

Por su parte, los representantes legales de Rodríguez afirmaron que su caso es un ejemplo de las múltiples denuncias que se han realizado sobre arrestos injustificados de personas que simplemente estaban corriendo del gas lacrimógeno y las macanas. "El mero hecho de estar presente en una protesta y correr para ponerse a salvo no es justificación para un arresto. Sin embargo, hemos visto como en múltiples manifestaciones la policía arresta y luego busca de qué acusar a la persona detenida. En este y en muchos otros casos no había nada. Lo que sí ocurrió es que construyeron una película en torno a esta muchacha, hicieron "media tours" con su imagen y las del policía alegadamente herido y ahora resulta todo era falso. Entendemos que del mismo modo que se prestaron para acusarla, deben ahora hablar de su exoneración", reclamó Nogales Molinelli.

