Buscan dar títulos de propiedad a víctimas de huracán Hugo

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a representante por el Distrito #7 de Bayamón, Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, anunciaron la radicación de una medida que otorgaría títulos de propiedad a los cientos de residentes de los hogares construidos bajo el Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo en el 1989.

“Nuestra política publica desde la Cámara de Representantes ha sido y será la de ayudar a nuestra gente de manera directa y que los resultados de esa asistencia sean palpables en el menor tiempo posible. Cónsonos con es línea, nos unimos a esta iniciativa, junto al compañero ‘Junior’ Pérez, para hacerle justicia a los cientos de puertorriqueños que todavía viven en estas casas levantadas para mitigar los estragos del huracán Hugo y que todavía no cuentan con su título de propiedad”, comentó el líder legislativo.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1606 el cual ordena al Secretario de la Vivienda a conceder título de propiedad por el precio nominal de un dólar sobre solares y viviendas creados en virtud del mencionado programa.

El 18 de septiembre de 1989 Puerto Rico, particularmente la zona este, fue azotado por el poderoso huracán Hugo, el cual dejo a su paso intensas lluvias, propiciando inundaciones, ríos sobrepasando su cauce, derrumbes de terrenos y la destrucción de cientos de propiedades, entre otros estragos. Las familias afectadas se alojaron en refugios bajo jurisdicción de las agencias del gobierno de Puerto Rico.

Ante este histórico desastre natural, el gobierno creó el Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo, con el objetivo de planificar, coordinar y desarrollar un programa de viviendas para las personas afectadas por el paso del huracán.

“Es por eso por lo que la realización de la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a otorgar una vivienda para cada familia requiere que se le otorgue al Secretario del Departamento de la Vivienda la autorización para conceder título de propiedad a los beneficiarios de vivienda y un solar en los proyectos realizados”, comentaron los legisladores en la Exposición de Motivos de la medida.

“Ya ha pasado 29 años, y hoy en día, son muchas las familias que nunca han recibido su título de propiedad, por tal razón actualmente muchos de los que ocupan esas propiedades son los hijos o familiares de los herederos originales. Debido al abandono, en muchas residencias hoy día se encuentran personas no autorizadas ocupándolas. En varios proyectos de vivienda, existe en la actualidad diversas situaciones que imposibilitan el que se les entregue los títulos a las familias, ya que las fincas no constan inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Departamento de la Vivienda o no existen los planos correspondientes”, agregaron Méndez Núñez y Pérez Ortiz.

Todos los ocupantes que no son herederos y no son parte del grupo original de beneficiarios podrán obtener el título de la propiedad del solar, al valor actual, siempre que cumplan con varios requisitos, incluyendo el residir en dicha vivienda por los últimos cinco años.

La pieza legislativa también faculta al Secretario del Departamento de la Vivienda a reposeer aquellas estructuras cuyos beneficiarios hayan violado las restricciones impuestas en el endoso de titularidad o certificación o cuando la unidad de vivienda se encuentra en estado de abandono, y a promulgar reglamentación para seleccionar nuevas personas con falta de vivienda. También autoriza a resolver sobre el problema de titularidad de la propiedad que están sin resolver.

El proyecto, además, crea un programa de orientación a todos los beneficiarios de proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo antes de que se les otorgue el título de propiedad, en el cual se les informará sobre los derechos, responsabilidad y obligación que adquieren como dueños de la parcela otorgada.