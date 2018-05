Premian a jóvenes puertorriqueños en Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería

Tres jóvenes puertorriqueños recibieron premios y reconocimientos por sus proyectos sobre ingeniería, ciencias y tecnología durante la reciente Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (ISEF, en inglés), celebrada en el estado de Pennsylvania.

Los boricuas acudieron a la feria representando al Departamento de Educación (DE) de la isla. Allí, la delegación compuesta por 19 jóvenes compitió contra 81 países y territorios.

Durante la premiación especial, la joven Laina Sofía Llano Jorge —del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba (CROEC)— se alzó con el premio Air Force Research Laboratory por su proyecto The Mosquito Whisperer que propone la erradicación de las larvas de los aedes aegipty, mosquitos responsables de las enfermedades del Dengue, Chikungunya y Zika.

"Me llena de orgullo y satisfacción los premios que han obtenido nuestros estudiantes en una competencia internacional. Han mostrado su talento y dedicación. Igual felicito a los maestros y los mentores de los estudiantes que han estado apoyándolos desde el principio", sostuvo la secretaria del DE, Julia Keleher.

También, el joven Jean Carlos Meléndez González —de la escuela José Rojas Cortes de Orocovis— obtuvo el premio especial de la Universidad del Estado de Arizona por su trabajo de Homemade Water Purifying System; y Daniel Santiago Álvarez —de la Escuela Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM)— con el Premio Mención Honorífica de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) de Estados Unidos por su trabajo On the validity of composite logical functions.

Los estudiantes que participaron fueron:

Marco Calo Medero y Xavier Morales, de la región de San Juan

Gabriela M. Lebrón Santos y Krystal Santell Lebrón, de Caguas

Axel S. Toro Vega, Daniel Santiago Álvarez, Juan D. Cancel Rosario, Rodnell Busigó Torres, Angelysmar Feliciano Cordero y Zahydee Machado, de Mayagüez

Elymar Polanco Domínguez, Laina Llano Jorge y Bianca C. Rodriguez Castro, de Humacao

Lyeme Rosado Seda, Jérica Siberón y Ernesto Vázquez, de Ponce

Jeancarlo Meléndez González y Rafael Rivera, de Bayamón

Serena Flórez Marqués, de Arecibo

Un total de 13 maestros y facilitadores acompañaron a los estudiantes, y participaron en los talleres de capacitaciones sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas con el compromiso de establecer, a su llegada a Puerto Rico, unos talleres de divulgación para beneficio de todos los maestros de las regiones educativas.

Foto: De izquierda a derecha, Daniel Santiago Álvarez, Laina Llano Jorge y Jean Meléndez González, los tres estudiantes premiados/Suministrada

"Nos sentimos muy orgullosos del desempeño de estos jóvenes puertorriqueños que han puesto en alto el nombre de la isla con sus trabajos en todos los eventos relacionados a la feria. Igual, los maestros estamos muy satisfechos con los talleres a los que hemos asistido y que vamos a compartir con el resto de los maestros del Departamento", destacó María Alvarado Negrón, facilitadora de ciencias de la región de Ponce.

En la edición 2018 de la ISEF se exhibieron un total de 1,383 proyectos de todos los alumnos participantes a nivel internacional.

Este evento, además, les ha brindado la oportunidad de recibir orientaciones sobre becas, admisión a prestigiosas universidades en los Estados Unidos y ser invitados a participar en ferias en Latinoamérica como parte de la exposición que han tenido durante la semana.

"Me reafirmo, al igual que lo ha hecho el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en que nuestras escuelas públicas son un caudal de gran talento y sé que alcanzaremos más logros en la medida que pongamos a la disposición de los estudiantes y maestros mejores recursos en el salón de clases. Y así lo haremos. Todos tienen la capacidad de lograr éxitos como estos y más, si se lo proponen, si siguen el mismo camino de estos estudiantes que hoy reconocemos. Todos tienen el poder de aportar a las soluciones de los problemas que enfrenta Puerto Rico y el mundo", expresó finalmente la titular de Educación.

Todas las Regiones Educativas del DE están representadas a través de estos estudiantes talentosos, a los que se une un estudiante de la University High School y otro de la escuela de la Universidad Interamericana, para competir y, a su vez, recibir talleres y capacitaciones en los diferentes temas que promueve el evento internacional.