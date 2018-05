Melania Trump regresa a Casa Blanca luego de operación de riñón

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, regresó hoy a la Casa Blanca para continuar con su descanso luego de ser intervenida quirúrgicamente en el área de los riñones.

El anuncio lo hizo oficial su staff en la mansión presidencial estadounidense.

"Ella está descansando cómodamente, y está bien positiva. Nuestra oficina ha recibido cientos de llamadas y correos electrónicos que deseaban buena salud a Mrs. Trump. Agradecemos a todas las personas que sacaron tiempo para comunicarse", dijo su oficina.

La mujer líder de Estados Unidos fue dada de alta del Walter Reed National Military Medical Center en el estado de Maryland. Allí fue operada de una condición benigna en uno de sus dos riñones.

Su oficina, anteriormente, había descrito el procedimiento como exitoso. El presidente Donald Trump había escrito que todo estaba corriendo "muy bien", y Melania dijo hacer dos días que se estaba recuperando para volver a la Casa Blanca.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018