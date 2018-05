EN VIVO: Llegan el príncipe Harry y Meghan Markle a la boda real

Llegó el día en que el príncipe Harry deja la soltería para casarse con la actriz estadounidense Meghan Markle en la capilla de San Jorge en el Palacio de Windsor.

Los invitados de la boda comenzaran a llegar desde las 9 de la mañana a los campos del palacio de Windsor (4:00 am hora de Puerto Rico).

Sin embargo, los invitados más importantes comenzarán a llegar a las 9:30 am (4:30 am en PR) y las 11:00 am (6:00 am).

Se espera que la pareja intercambie votos en horas del mediodía (7:00 am hora de Puerto Rico).

La familia real llegará hasta la capilla a eso de las 11:20 am (6:20 am ), se espera que algunos lleguen a pie por los campos de Windsor y otros en vehículo.

Tanto el príncipe Harry como su hermano Guillermo caminarán a pie hasta la capilla para saludar a más de 200 representantes de la caridad.

A la 1:00 pm (8:00 am en Puerto Rico) los recién casados recibirán a más de 200 representantes de la caridad frente a la capilla al finalizar la ceremonia.

Posteriormente realizarán un recorrido en carruaje por Windsor.