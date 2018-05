Varios heridos en choque de autobús escolar con camión en Nueva Jersey

MOUNT OLIVE, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Un camión de basura chocó contra un autobús escolar el jueves en Nueva Jersey, lo partió y volcó, con un saldo de varios heridos, informó la policía.

El autobús yacía en la Carretera Interestatal 80 en Mount Olive, su parte delantera totalmente cercenada del resto del vehículo. Parte de su plataforma y un trozo del tablero quedaron al borde de la vía. El camión, con su parte delantera aplastada, estaba estacionado a pocos metros.

El suceso ocurrió en Mount Olive, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Nueva York, dijo la policía.

El autobús llevaba insignias del Distrito Escolar Paramus. Se había programado una visita escolar a Waterloo Village, un lugar histórico a unos 8 kilómetros (5 millas) del lugar donde ocurrió el accidente.

“Ha habido una respuesta increíble de todas las agencias de rescate del condado Morris, y de la policía estatal. Es una escena terrible”, dijo el alcalde Rob Greenbaum, según el diario The Record.

La policía estatal informó que había un número no determinado de niños en el autobús, pero no sabían la gravedad de las heridas. Darren Tynan, sargento de la policía de Hackettstown, dijo a The Record que numerosas personas fueron llevadas al hospital.

Un letrero frente a la escuela East Brook Middle School en Paramus, a unos 80 kilómetros (50 millas) del lugar del suceso, instruía al público ir al auditorio para recibir allí información actualizada sobre el accidente.

La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte está recabando información sobre el suceso, dijo un vocero.

El Centro Médico de Morristown recibió varios heridos, pero no se sabía de inmediato cuántos ni cuál era la gravedad de sus lesiones, dijo la vocera Elaine Andrecovich.

Unas 10 víctimas fueron llevadas al St. Clare's Dover Hospital y al St. Clare's Denville Hospital, dijo la vocera Patty Montgomery. Añadió que las personas están siendo evaluadas y tratadas, pero no sabía sus edades ni su condición.