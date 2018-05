Regresa The Mall of San Juan Boat Show

The Mall of San Juan Boat Show celebra el regreso al centro comercial del 1 al 3 de junio, con un concepto único que incluye exhibidores de tiendas, entretenimiento musical en vivo, kioscos y concesionarios de botes en un mismo lugar, en el lote contiguo a la Entrada Norte.

The Mall of San Juan Boat Show inicia el viernes, 1ro de junio a las 2:00 p.m. con la apertura del área de exhibidores, kioscos y concesionarios; además, para el deleite del público, el Boat Show contará con la participación de la banda Magic Mushrooms y sus interpretaciones de canciones clásicas de rock.

Durante el sábado, 2 de junio el entretenimiento comenzará con un desfile de moda brasilero acompañado por la música de Debora Brum. El espectáculo continúa con una presentación de la banda Trópico Salvaje y sus tributos en reggae roots, seguido por el tributo a Bob Marley de Millo Torres.

El domingo, 3 de junio, los peques de la familia pueden disfrutar del espectáculo de los personajes de Atención Atención y otras sorpresas para el disfrute de toda la familia. Entre los exhibidores se encuentran las tiendas: Boronea, Invicta, Salt, Lulu by Natalia, Designer Eyes, Letrán Joyeros, y las empresas AlphaOne y Master of Mix, British Virgin Island, SLO Brew, Estévez Insurance, Offshore Financial, Marina Puerto del Rey, Suzuki, Costa del Mar Sunglasses, Fundación CAP, Caribbean Fly Fishing, El Livin, Ferrero, Lavazza yYamaha, Atlantic Tire (Michelin).

Sobre el evento

“The Mall of San Juan Boat Show es un concepto único en su clase en el que le brindaremos a los amantes de la vida en el mar la oportunidad de combinar este placer con una experiencia de compra inigualable, al unir los elementos tradicionales de este tipo de evento con la oferta de compras y la gastronomía de The Mall of San Juan. Todo esto complementado con la música en vivo y el entretenimiento que ya caracterizan al centro comercial como uno de los destinos de entretenimiento favorito del público puertorriqueño. Estamos seguros que este evento continuará siendo uno de los favoritos de los amantes de los botes en Puerto Rico”, señaló Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios del centro comercial.

Los concesionarios de botes son representados por Wally Castro Marine, con las líneas de Boston Whaler® y el Nor-Tech® y la rediseñada BlackFin®. Además, estará presente Team Marine: SeaFox Commander, The Yacht Center con su línea de botes Róbalo, SeaHunter y Chris Craft, y People’s Marine entre otras marcas.