Más días para celebrar Halloween Time en el Disneyland Resort

Halloween Time en el Disneyland Resort regresa este año con más espeluznantes fechas que nunca, del 7 de septiembre al 31 de octubre de 2018, encantando a visitantes de todas edades con experiencias y diversión diseñadas especialmente para la temporada.

A los visitantes les esperan espeluznantes encuentros y maliciosa diversión tanto en Disneyland Park como en Disney California Adventure Park, donde algunas de sus experiencias favoritas se transforman en aterradores deleites. Con el revestimiento de las atracciones y las decoraciones, comidas y bebidas con temática de Halloween, y encuentros con los temibles villanos de Disney, habrá alegres sustos a la vuelta de cada esquina.

Además, regresa Mickey's Halloween Party, uno de los eventos favoritos de todos, con 15 noches de diversión después del horario regular del parque. Este evento, que requiere boleto por separado, incluye entretenimiento exclusivo, personajes de Disney con sus mejores disfraces de Halloween, la oportunidad de "Trick or Treat" por todo Disneyland Park y la oportunidad de visitar los parques en disfraz para todos los miembros de la familia. Los boletos para Mickey's Halloween Party se ponen a la venta el martes 5 de junio de 2018 para titulares del pase anual, miembros de Disney Vacation Club y titulares de la tarjeta de crédito Disney Visa Card. El martes 12 de junio los boletos se ponen a la venta para el público general. Se pueden adquirir por internet en Disneyland.com/party así como en las taquillas del Disneyland Resort o por teléfono al 714-781-4400.

En Disney California Adventure Park

Quienes visiten Disney California Adventure quedarán hechizados tan pronto entren. Inspirándose en el filme "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas", el personaje Oogie Boogie se apodera del parque con su inquietante cuento de un Halloween eterno. La enorme silueta de Oogie Boogie llama a los visitantes a la entrada del parque y se cierne sobre una bandada de murciélagos que vuela alrededor de Carthay Circle Restaurant and Lounge.

Las decoraciones de Halloween se extienden desde Buena Vista Street hasta Carthay Circle, donde los visitantes se encuentran con una estatua de 10 pies de altura (3 metros) del Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow de la clásica película animada de Disney "The Adventures of Ichabod and Mr. Toad", quien eleva su cabeza de calabaza al cielo.

Los ciudadanos de Cars Land celebran Halloween con la transformación de Radiator Springs en Radiator Screams. Toda el área temática se convierte en Haul-O-Ween, la versión de Halloween de Radiator Springs, y los residentes lucen disfraces de la temporada y decoran sus respectivos hogares especialmente para la ocasión.

Los visitantes verán a Lightning McQueen, Mater, Cruz, Red y DJ "auto-disfrazados" mientras se preparan para salir a "Trick or Treat". Las atracciones populares de Cars Land también se transforman: Mater's Junkyard Jamboree será de lo más fantasmagórica al convertirse en Mater's Graveyard JamBOOree, y Luigi's Rollickin' Roadsters recibirá el toque de la temporada al cambiar a Luigi's Honkin' Haul-O-Ween.

Cada noche, Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! se convertirá en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, trayéndole las aventuras de Halloween a esta popular atracción. Al ponerse el sol, el exterior de la atracción se oscurece y, de repente, efectos de iluminación dan la impresión que algo raro está sucediendo. Los Guardianes se han escapado de la Fortaleza del Coleccionista, pero han dejado atrás a Groot. Los visitantes ayudarán a Rocket a distraer a las criaturas que han sido soltadas para que él pueda encontrar y rescatar a Groot en esta emocionante transformación temporal de la atracción.

En Disneyland Park

La magia de Halloween continúa en Disneyland, donde se podrán disfrutar las maravillosas decoraciones en Main Street, U.S.A., que incluyen una gigantesca calabaza en forma de Mickey Mouse, y un Festival de Calabazas. En Frontierland, los visitantes se encontrarán con un colorido homenaje al Día de los Muertos, una exhibición que conmemora esta festividad mexicana con su icónico trío de esqueletos músicos, flores que rebosan color y otros elementos decorativos.

Dos de las atracciones más populares se transformarán una vez más en su versión de Halloween, ofreciendo emociones sin fin a los visitantes que se atrevan a subirse a ellas. Haunted Mansion se convierte en Haunted Mansion Holiday, inspirándose en la clásica película de Walt Disney Pictures "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas". Esta atracción de temporada celebra la colisión entre Halloween y la Navidad con Jack Skellington presentando su visión única de estas celebraciones.

En Tomorrowland, Space Mountain se transforma en Space Mountain Ghost Galaxy, un rediseño de la popular atracción. Visitantes que se suban a los veloces vehículos de Space Mountain son lanzados a una galaxia fantasmagórica donde están rodeados de gritos, efectos de sonido y estremecedora música. De la oscuridad surgen aterradores fantasmas que acosan y amenazan a los viajeros espaciales.

Mickey's Halloween Party*

Este año, la fiesta Mickey's Halloween Party podrá ser disfrutada por toda la familia más noches que nunca. En este evento que ocurre tras el cierre del parque y que requiere un boleto por separado, los visitantes pueden disfrazarse y participar en la tradición de "Trick-or-Treat" por todo Disneyland Park y recibir dulces y golosinas saludables. Mickey's Halloween Party también incluye entretenimiento especial, atracciones clásicas y el bono adicional de descargas ilimitadas de fotos de Disney PhotoPass** durante la noche, haciendo más fácil que nunca capturar recuerdos inolvidables durante la fiesta.

Una experiencia exclusiva para quienes asistan a Mickey's Halloween Party será el espectáculo de fuegos artificiales sobrenatural "Halloween Screams". El espectáculo es presentado por el "Maestro de Susto-monias", Jack Skellington.

Otro de los eventos exclusivos de Mickey's Halloween Party es el desfile "Frightfully Fun Parade", que va "encabezado" por el Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow. El Jinete cabalga por Main Street, U.S.A., a trote en su corcel negro, meciendo su linterna de calabaza, y anunciando el desfile que incluye a Jack Skellington seguido por una procesión de fantasmas de la icónica atracción Haunted Mansion, tan macabros como risueños (y lista para pedir un aventón).

Quienes dispongan de boletos para Mickey's Halloween Party también podrán visitar Villains Square, donde podrán conocer y tomarse fotos con villanos de Disney. Otros personajes de Disney disfrazados para Halloween también se pasearán por el parque.

Como valor añadido, quienes asistan a Mickey's Halloween Party tendrán la oportunidad de unirse a los visitantes regulares tres horas antes del inicio de la fiesta. Con sus boletos, estos visitantes también podrán ir tanto al parque Disneyland como a Disney California Adventure.

Los boletos para Mickey's Halloween Party pueden adquirirse a partir del 12 de junio, tanto por internet como a través de dispositivos móviles en Disneyland.com/party así como en las taquillas del Disneyland Resort o por teléfono al 714-781-4400. Visitantes pueden consultar la disponibilidad de boletos para las 15 noches: miércoles, 19 de septiembre; viernes, 21 de septiembre; lunes, 24 de septiembre; miércoles, 26 de septiembre; viernes, 28 de septiembre; martes, 2 de octubre; viernes, 5 de octubre; martes, 9 de octubre; viernes, 12 de octubre; martes, 16 de octubre; viernes, 19 de octubre; martes, 23 de octubre; viernes, 26 de octubre; lunes, 29 de octubre; y el miércoles, 31 de octubre, la noche de Halloween. La compra de boletos por internet y a través de dispositivos móviles para el mismo día del evento no está disponible. El estacionamiento no está incluido en el precio del boleto y se requiere del pago de la tarifa correspondiente. No se permite fumar durante Mickey's Halloween Party.

Para más información acerca de todos los eventos durante Halloween en Disneyland Resort, visita disneyland.disney.go.com/es/events/halloween-time/. Las atracciones y los eventos están sujetos a cambios sin previo aviso.

*Los boletos para Mickey's Halloween Party están sujetos a su disponibilidad y solo son válidos para las fechas y horas específicas del evento. El espacio es limitado. Existe un límite de ocho (8) boletos por persona y por día del evento. Los boletos no son reembolsables y no se pueden revender. Los disfraces deben adherirse a las pautas de Disney indicadas en https://disneyland.disney.go.com/es/events/mickeys-halloween-party/ y no deben ser obstructivos u ofensivos. Los menores de 2 años no requieren de boletos. Los espectáculos pueden ser cancelados debido a las condiciones meteorológicas o por otras razones. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso.

**El servicio de Disney PhotoPass está sujeto a los términos de PhotoPass que se pueden encontrar en https://disneyland.disney.go.com/es/plan/guest-services/photo-pass/. Se requiere de registro en la red. Las fotos de Disney PhotoPass capturadas durante Mickey's Halloween Party deben estar enlazadas a su cuenta de Disney y se pueden descargar según lo dispuesto en las normas de vencimiento en https://disneyland.disney.go.com/photopass-expiration-policy/. Disney PhotoPass no se hace responsable de las fotos perdidas, desaparecidas o dañadas. Las descargas están limitadas para el uso personal del propietario de la cuenta de Disney y no se pueden usar con fines comerciales. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso.

Jack Skellington y Haunted Mansion Holiday están inspirado/a en "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas".