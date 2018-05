Walter Higgins no apoya eliminación del carbón para generar energía

El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Walter Higgins expresó hoy por escrito ante la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales en el Senado, que preside Carlos Rodríguez Mateo, que apoya el uso del carbón para generar energía eléctrica.

La Comisión analiza el Proyecto del Senado 773, de la autoría del senador y vicepresidente del Senado Larry Seilhamer Rodríguez, que establecería la política pública sobre el cambio climático en Puerto Rico.

“El Proyecto, aunque legítimo en su propósito, presenta un riesgo para la Autoridad,” reza el escrito de Higgins y enumera 11 razones por las cuales no endosa la prohibición de la utilización del carbón como fuente para generar energía.

Ante esto, Seilhamer Rodríguez, quien es ingeniero y mantiene claras posturas en contra del uso del carbón por razones salubristas y ambientales, levantó su preocupación.

“Es preocupante y no le hace un gran favor al pueblo de Puerto Rico. Ninguna de las razones que aquí están plasmadas puede satisfacer a nadie”, sostuvo.

La visión de la AEE plasmada en el escrito no va encaminada a “nuevos sistemas de energía o fuentes alternas como se menciona. De eliminarse el carbón y no existir, o no ser viable otras fuentes de generación, aumentaría la utilización de combustibles fósiles. Si las fuentes alternas ofrecen estabilidad y/o continuidad para satisfacer la demanda, tomando como referencia el hecho de que estas dependen de una fuente intermitente y/o que su disponibilidad no es controlable por el ser humano (ej: viento y sol). Además se desconoce la vulnerabilidad de estos sistemas de energía ante los desastre naturales análogos al huracán María y su tiempo de recuperación e integración”, enumera el memorial de Higgins.

Sobre los huracanes que se avecinan, Seilhamer dijo que “yo le puedo dar información científica (en referencia a Higgins) del cambio climático y las consecuencias que van a tener en Puerto Rico por el calentamiento de las aguas del Atlántico. Pero entonces la AEE no sabe que necesitamos otras fuentes como generación distribuida e hidráulica, o sea la AEE no sabe que esto es alcanzable y que está en nuestras manos”, apuntó preocupado el Senador, quien se quejó de que aún no ha podido tener una conversación con el funcionario.

Sin embargo, indicó que la política pública energética sobre este particular se va a diseñar con el insumo de un grupo de conocedores y enfatizó que “no habrá un contrato que se adjudique hasta tanto no se establezca la política pública antes”.