Congresista puertorriqueño pierde primario por la gobernación de Idaho

El congresista republicano de origen puertorriqueño, Raúl Labrador, perdió anoche la primaria por la gobernación de Idaho, frente al también republicano Brad Little, quien funge como vicegobernador de dicho estado.

De acuerdo a un medio de Idaho, Labrador permaneció encerrado en una habitación de hotel en la ciudad Boise toda la noche y no hizo ningún comentario público.

El representante y presidente del Consejo Asesor Hispano del presidente, Donald Trump, intentaba convertirse en el primer gobernador de origen puertorriqueño de un estado en la nación americana. En el pasado había asegurado que asesorararía de cerca a Trump en materia migratoria –un tema crucial en la administración del presidente– y rechazó que la ausencia de un latino en su gabinete vaya en detrimento de la comunidad.

Trump “tiene muchas personas alrededor que son latinos, él tiene muchas personas en quien confía, como yo, y hemos podido hablar muchas veces acerca de asuntos que son importantes para EE.UU.”, había declarado a medios el representante, quien se retirará este año del Congreso.

Labrador, que representa al estado de Idaho en la Cámara Baja desde 2011, es uno de los hispanos republicanos que más se han acercado al mandatario, pero eso no fue suficiente para ganar la primaria por la gobernación. De acuerdo a Vox, el vicegobernador Little era el favorito del establishment del estado para suceder al gobernador Butch Otter, republicano que decidió no buscar un cuarto mandato.