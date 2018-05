Así puedes votar por única puertorriqueña en concurso de Google

Ni la falta de energía eléctrica ocasionada por el huracán María detuvo a la estudiante Janiennid Alicea Tirado, de 18 años, de lograr ser seleccionada como la única boricua en pasar a la próxima ronda de una reconocida competencia de Google.

Se trata de Doodle 4 Google, que invita a estudiantes de kínder a duodécimo grado, de Estados Unidos y sus territorios, a que creen un logo para la página web, basado en un tema en específico. Este año con la modalidad de “qué te inspira”.

En entrevista con Metro, la joven contó que supo de la competencia tan solo un día antes de la fecha límite, por lo que esa madrugada, mientras llegaba la creatividad a su mente se alumbró con un celular para completar el dibujo.

“Tenía temas como la música, los valores, pero no me decidía, no era como que lo que yo quería. Después me vino a la mente la educación porque ambos temas están y tiene más cosas que también me inspiran”, dijo Alicea Tirado, quien compitió con otros cientos de puertorriqueños que participaron.

Mira la entrevista completa:

Para lograr pasar a la etapa final, la estudiante tiene hasta el 18 de mayo para que el público vote entrando a la página: doodle4google.com. Una vez en el portal debe buscar la categoría 10-12 y seleccionar la imagen de Puerto Rico.