Rocas del tamaño de un refrigerador volarían por los aires en Hawai

El volcán Kilauea de Hawai podría lanzar grandes piedras y cenizas desde el cráter en su cima, en una erupción explosiva similar a la que se produjo hace casi un siglo.

Científicos dijeron el miércoles que el riesgo de una erupción explosiva aumentará en las próximas semanas a medida que se drena el magma por la ladera del volcán hacia la zona donde empezó a salir lava de las grietas abiertas en un barrio residencial la semana pasada.

Una explosión en la cima también podría liberar vapor y gas de dióxido sulfúrico.

El Kilauea ha destruido 36 inmuebles, incluidas 25 viviendas, desde que empezó a salir lava de las grietas a unos 25 kilómetros al este del cráter. Suman 15 las grietas en los barrios Leilani Estates y Lanipuna Gardens.

El gobernador de Hawai, David Ige, dijo que una planta de energía geotérmica cerca del volcán estaba acelerando el traslado del gas inflamable en su depósito.

La planta Puna Geothermal Venture tiene unos 189.270 litros de pentano. Ige dijo que se terminará de trasladar en las próximas horas.

