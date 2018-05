Reportan tiroteo en una escuela secundaria de California

Un tiroteo fue registrado en la mañana de hoy, viernes, en la escuela secundaria Highland High School, en Palmdale, California.

Según medios locales, una persona resultó herida en el suceso que se reportó a eso de las 7:30 de la mañana.

Las autoridades confirmaron que un hombre fue detenido.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.

— LA County Sheriff's (@LASDHQ) May 11, 2018