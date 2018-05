Economistas advierten sobre reforma laboral

Economistas, contadores públicos y exsecretarios del Departamento del Trabajo, entre otros expertos, alertaron el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de no dar paso al Proyecto del Senado 919, que propone establecer la Ley de Reforma Laboral de 2018, exigida por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Edwin Irizarry Morra, profesor de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez, Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Ramón Ponte, presidente del Colegio de CPA, y los exsecretarios del Departamento del Trabajo, Héctor Hernández Soto y Ruy Delgado Zayas, fueron algunos de los participantes de la vista pública.

“Aunque está planteado en el plan fiscal todavía no hemos visto proyecto de ley dirigido a insertar a la fuerza laboral a aquellos que no trabajan porque reciben distintos beneficios del Gobierno”, dijo Ramón Aponte, presidente del Colegio de CPA.

Carrión se reúne con Johnny Méndez

Mientras, ayer también el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes.

El portavoz de prensa de la Junta confirmó el cónclave, a la vez que expuso que “se discutieron diversos temas” que no fueron precisados. Aunque declinó participar en las vistas públicas del Senado, Carrión mandó una comunicación escrita a Rivera Schatz en la que indicó que enviaría unos documentos que aseguró validaban el proyecto de la reforma laboral, por lo que los cinco economistas que asistieron a la vista manifestaron estar dispuestos a ver los documentos.

Historia revela ineficacia de este tipo de medidas

Por su parte, Marxuach opinó que este tipo de medidas, implementadas en otras jurisdicciones, han demostrado tener un efecto contraproducente al del propósito con el que se establecen.

“En 2016, un equipo diferente de investigadores del Macroeconomic Effects of Labor and Product Market Reforms in Advanced Economies (IMF) llevó a cabo otro análisis sobre el efecto de reformas estructurales utilizando otro modelo que toma en consideración las condiciones macroeconómicas al momento de la implementación de las reformas, utilizando otro grupo de parieses y que identifica los efectos de estas reformas no solamente a nivel agregado, sino también a nivel sectorial y de las firmas. Los resultados obtenidos fueron que los efectos de la eliminación de protecciones laborales son negativos tanto a corto como a mediano plazo bajo condiciones de recesión o debilidad económica, como las que se enfrenta Puerto Rico en estos momentos”, apuntó.

“La reducción de 14 días al año de las licencias por enfermedad o vacaciones (de un máximo actual entre 18 y 27 dejas) generará varias pérdidas a la economía, como reducción en la demanda de turismo interno, aumento en el costo del cuido de niños y aumento en la pérdida real de ingresos al tener que faltar al trabajo por atender problemas de salud de la familia e hijos”, precisó en su análisis Edwin Irizarry Mora.