Puerto Rico ya no será el puerto base del crucero Adventure of the Seas

El crucero Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean hizo ayer su última salida de la Isla como puerto base, informó en su cuenta de Twitter la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La agencia indicó que ahora el crucero será sustituido por el Freedom of the Seas. El icónico Adventure of the Seas tuvo a la Isla como puerto base durante 15 años. Por esta razón, la directora ejecutiva interina de Turismo, Carla Campos, junto con el director de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira despidieron a la tripulación de la embarcación.

Hoy despedimos al Adventure of the Seas de @RoyalCaribbean en San Juan. Luego de 15 años con PR como puerto base, la embarcación zarpa a nuevos destinos. El Freedom of the Seas le estará sustituyendo. @CCamposTURISMO despidió a los capitanes junto a @maceira74d . pic.twitter.com/iTbcYY2v7J — PR Tourism Company (@CTPuertoRico) May 5, 2018

Mientras, la Autoridad de Puertos entregó una placa a Shawn McDuff, capitán del Adventure of the Seas, por los 15 años de visitas del crucero a San Juan.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, @maceira74d, le entregó hoy una placa a Shawn McDuff, capitán del Adventure of the Seas, por los 15 años de visitas del crucero a San Juan como Homeport. @RoyalCaribPR pic.twitter.com/edGAr2y84U — Autoridad de Puertos (@PuertosPR) May 5, 2018

Se destacan en emergencia provocada por el huracán

Las salidas del Adventure of the Seas se vieron afectas por el paso del huracán María, sin embargo, restablecieron el servicio a tres semanas de la emergencia.

De igual forma, en el mes de octubre llegaron a Puerto Rico con personal de ayuda para la reconstrucción y con provisiones a ser donadas. El Gobierno aún trabaja en labores de reconstrucción tras el paso del huracán María, a fin de optimizar los puertos y atraer nuevamente a los turistas.