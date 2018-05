Abogado afirma que Justicia quiere intimidarlo por comentario en redes sociales

Alvin Cuoto de Jesús, abogado que condenó a través de sus redes sociales las acciones de la Policía durante las protestas del primero de mayo, fue citado a comparecer ante la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia el próximo jueves, hecho que él mismo catalogó como un “acto de intimidación”.

El letrado, luego de que la Uniformada lanzó gases lacrimógenos al grupo de manifestantes congregados en la Avenida Ponce de León, colgó en una de sus plataformas digitales: “Héctor Pesquera, […] esta nos la vamos a cobrar. Apúntate la afirmación”.

Sin embargo, en entrevista con Metro, Cuoto de Jesús indicó que la publicación no hacía referencia a actos de violencia en contra del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. El comentario, más bien, tenía el propósito de adelantar las movidas legales que tomaría el grupo Brigada Legal Solidaria, al cual pertenece, para denunciar lo que consideran brutalidad policiaca.

“La citación no indica por qué tipo de expresión [estoy citado]. Lo que hay detrás es acallarme. Yo dije que no se iba a quedar así, que íbamos desde la Brigada Legal Solidaria a solicitar la renuncia del monitor federal y la posibilidad de unirnos en el caso contra la Policía que fue reabierto por el juez federal Gustavo Gelpí”, explicó.

Mientras, afirmó que se encuentran en el proceso de entrevistar a personas afectadas por las acciones de la Uniformada la semana pasada.

“Hemos ayudado a arrestados, preparado casos para demandar individualmente al Gobierno por actuaciones de la Policía, y que queden documentados”, agregó.

Cuoto de Jesús sostuvo que hay las condiciones para que Pesquera renuncie a su cargo, pues no tuvo la capacidad de manejar los incidentes con manifestantes, porque no “hubo negociación de buena fe” antes de utilizar las herramientas químicas de dispersión, y porque los agentes no cumplieron con la reforma de la Policía.

Por otra parte, usuarios de las redes sociales han creado un movimiento en apoyo al abogado, y se presentarán el día de la citación a las 10:00 de la mañana a las afueras del Departamento de Justicia.