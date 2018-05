Videos muestran momento en que sismo sacude Hawai

El momento en que el sismo de 6.9 de magnitud remeció hoy a Hawai, quedó captado en video, así lo compartieron usuarios a través de las redes sociales.

Las grabaciones muestran a familias asustadas dentro de sus residencias, captando el momento en que el movimiento telúrico sacudía fuertemente sus hogares y sus cosas caían al suelo.

Un segundo sismo fuerte, de magnitud 6,9, sacudió esta tarde la Isla Grande de Hawai cerca del lugar donde una erupción volcánica ha obligado a los residentes a evacuar sus viviendas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió aproximadamente a las 12:33 de la tarde del viernes y su epicentro fue detectado cerca del costado sur del volcán Kilauea.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico indicó que el terremoto no fue lo suficientemente fuerte como para causar un tsunami.

Mira los video:

