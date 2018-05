Gobernador informa que Itza García y Waleska Maldonado renunciaron

El gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy en una conferencia de prensa en Las Piedras que la subsecretaria de la gobernación, Itza García, así como la jefa de la Administración del Sustento de Menores, Waleska Maldonado, presentaron su renuncia tras él solicitarlas por el escándalo del chat de WhatsApp.

Esta mañana, el Departamento de Justicia informó que envió un informe al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que contiene las posibles ilegalidades cometidas por varios funcionarios del mandatario, implicados en el grupo de mensajería político partidista que le costó la renuncia al exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz.

Según Rosselló, aún no ha podido contactar a Yoniel Arroyo, subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ni a Yesenia Díaz, quien laboraba en Fortaleza, a quienes también les pidió su dimisión por estar involucrados en la pesquisa.

Más temprano, William Villafañe, quien fungía como secretario de la gobernación, renunció por también ser parte del informe enviado al PFEI.

"Hoy durante la mañana, la secretaria de Justicia [Wanda Vázquez], poco antes de la conferencia me informa de lo que va a hacer en el referido. Como saben, yo no puedo leer el informe sellado. En ese momento le comunico al equipo que la secretaría hará unas expresiones. De manera inmediata, el secretario de la gobernación, William Villafañe, viene a mi oficina y sin terminar esta conferencia, me ofrece la carta de renuncia", relató el primer ejecutivo en su actividad.

Al tiempo, resaltó las bondades de su exempleado.

"William es un gran ser humano y es una persona que ha dado mucho por Puerto Rico. Él establece su inocencia en todo esto, pero decidió poner los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico por encima de todo. Le agradecí el esfuerzo y proseguí a hablar con la secretaria asociada, que entonces le solicité la renuncia, e inmediatamente me la facilitó, de la misma forma con Waleska. Ese proceso ha sido encaminado y con Yesenia y Yoniel", agregó.

De acuerdo al informe del Departamento de Justicia, mientras Ramos trabajaba como juez municipal de Moca y como presidente de la Comisión Local Electoral 037 en el mismo pueblo, consultó su decisión sobre una controversia electoral durante los sufragios del 2016, en el chat compuesto por miembros del Partido Nuevo Progresista . Asimismo, participó en la confección del Plan Para Puerto Rico durante la campaña de Rosselló, una actividad político partidista condenada por los cánones de ética de la judicatura.