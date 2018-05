Captan momento en que avión militar con boricuas se estrella

El momento en que el avión de la Guardia Nacional se estrella con nueve boricuas a bordo cerca de Savannah en el estado estadounidense de Georgia, fue captado en video, así lo reveló la cadena BNO News.

En el video, compartido por el usuario Scott Cohen, se observa a la nave descender de los aires a toda prisa hacia suelo, a bordo de nueve militares puertorriqueños, de los cuales cinco han sido confirmados.

Mira el video:

BREAKING: Video shows the crash of a large military plane near Savannah in the U.S. state of Georgia; at least 5 dead pic.twitter.com/w6f1aGaJUY

— BNO News (@BNONews) May 2, 2018