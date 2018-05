Ricardo Ramos reacciona a foto con Higgins

El exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Ricardo Ramos explicó al programa Jugando Pelota Dura por Univisión cómo se dio poder llegarse a reunir con el solicitado nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, luego de que ayer se publicara una foto de ambos compartiendo en un restaurante en San Juan.

A preguntas del programa televisivo, Ramos dijo que "la foto yo la recibí anoche, mientras estaba todavía cenando, ya estaba circulando".

Sobre si le dio consejos al nuevo jefe de la AEE, Ramos indicó que "no, ese es el menú. En ese restaurant el menú te lo dan en un click board".

El ex jefe de la AEE explicó que "Hace como cerca ya de cuatro semanas yo tuve que ir a la autoridad porque estaba la investigación de Office of the Inspector General de Homeland Security sobre los contratos de Whitefish y Cobra, me citaron si quería ir voluntariamente, entonces una vez salgo de esa reunión, me topo con el nuevo director ejecutivo y con el personal, sus secretarias, etcétera, que son las mismas en su gran mayoría que estaban conmigo, así que obviamente la algarabía, el saludo y él preguntó que quién yo era y le dijeron que yo era el ex director, y en ese momento él me dijo que le encantaría cenar conmigo y conocerme, a lo que yo obviamente dije que sí".

También se le preguntó qué le pareció Higgins, a lo que según Ramos respondió que "me pareció una persona sumamente humilde, una persona sumamente preparada, y realmente hablamos de tantas cosas. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar".

Sobre a cuánto conocimiento tiene Higgins sobre Puerto Rico, Ramos aseguró que este "conoce los sistemas, como funciona nuestros sistemas de energía". y cuánto le podría tomar ponerse al día sobre la isla y la autoridad, Ramos dijo que "la parte técnica ya él tiene lo que necesita. Es cuestión de la parte administrativa, los números, la cantidad de personal, los issues que tiene la autoridad, que son sumamente difíciles. Yo diría que puede tomar mes y medio, dos meses".

Asimismo Ramos, indicó que quedó en reunirse de nuevo con Higgins hablar sobre asuntos de la Autoridad y de la isla, "ya que el tiempo no le dio".

Durante la entrevista, Ramos reafirmó su capacidad para dirigir la AEE, y a su vez defendió el salario exhorbitante del nuevo director de la corporación público.

Una fotografía a la que el portal cibernético El Calce tuvo acceso muestra a Higgins y Ramos tomando vino juntos en un restaurante de Miramar. En la imagen se observa al recién contratado director de la AEE por $450 mil anuales tomando notas de su conversación con el ingeniero Ramos, quien renunció al mismo cargo luego de meses bajo fuego por el contrato que otorgó a Whitefish por $300 millones para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico, tras el azote del huracán María.

El junte de Higgings y Ramos se da el mismo día que la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una medida para eliminar los bonos de productividad del nuevo jefe de la AEE. Higgins no ha comparecido a la Legislatura, tampoco aparece en las conferencias de prensa de la AEE, ni ha hablado en momentos sensitivos para la AEE como los apagones totales.

Ramos acudió al programa de Univisión para atender al tema del análisis del trabajo que hicieron las brigadas americanas en la isla durante la emergencia del huracán María.