Cientos piden a la Legislatura que no apruebe el presupuesto de la Junta

Por: Miladys Soto y David Cordero Mercado

Cientos de manifestantes, pertenecientes a sindicatos, partidos políticos entre otras organizaciones marcharon de forma pacífica desde el Puente Dos Hermanos hasta el Capitolio.

La convocatoria fue en el Puente a las 6:00 a.m., y la salida a las 10:30 a.m, cuando llegaron organizaciones de diversas partes de la Isla.

Allí los manifestantes leyeron una “Declaratoria del Pueblo de Puerto Rico”, en la que pidieron a la Asamblea Legislativa no aprobar las medidas certificadas por la JCF. “Cámara de Representantes, no le de paso a las medidas propuestas por la nefasta Junta de Control Fiscal y haga buena la Resolución del Senado 215 aprobada unanimidad para que se detenga el presupuesto que se le otorga a dicha Junta”, solicitaron.

El grupo también se dirigió al gobernador Ricardo Rosselló. “Tiene aún la oportunidad de negarse a ser verdugo de nuestro pueblo y evitar ser cómplice de la más profunda crisis social que hayamos vivido en nuestra historia”.

Organizaciones participantes:

Unión Independiente Auténtica de Trabajadores

Hermandad de Empleados Exentos no Docentes

Asociación de Maestros de Puerto Rico

Federación Central de Trabajadores

Asociación de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda

“Para la señora Jaresko es bien fácil decir que hay que sacrificarse cuando hemos visto su salario $625,000 cuando el mínimo de los altos ejecutivos de esta administración gana $250,000 pretende que los puertorriqueños vivamos con $1,000”, expuso Pedro Irene Maymí, presidente de la UIA.

De igual forma, Juan Cortes, tesorero de la Federación Central de Trabajadores (FCT), opinó que “hay que dar un mensaje fuerte y contundente a la Junta de Control Fiscal de que este pueblo está unido y que los trabajadores como de costumbre están al frente en sus luchas”.

Asimismo, el funcionario criticó que el presidente de la Junta, José Carrión, no asistiera a la vista pública sobre la reforma laboral a la que fue citado en el Senado y que la directora ejecutiva del ente creado por el Congreso, indicara a Metro que tampoco iría de ser citada. “Desde el huracán la Junta desapareció del País, se fueron de Puerto Rico y realmente ellos no representan los intereses de nuestro país”.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin, criticó que el gobernador Ricardo Rosselló no asistiera a la marcha, a la vez que le pidió que no incluya las medidas de austeridad de la Junta incluidas en el plan fiscal certificado. La funcionaria declaró que diversos sectores afectados por la medida de la Junta se darían cita en el evento, como los pensionados.

“Uno no puede hablar por los dos lados de la boca, uno no puede decir una cosa y luego hacer otra. Si el gobernador de verdad quiere enfrentar a la Junta de Control Fiscal y está dispuesto a ir hasta preso como dijo en la campaña, lo que tiene que hacer es, pedirle a Johnny Méndez que, al igual que hizo el Senado de Puerto Rico, pasen la pieza de legislación de no pagarle más a la JCF.

Asimismo, el portavoz y vicepresidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José Torres, denunció que la JCF, la actual administración del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico, buscan destruir dicha institución académica, con medidas como la aprobada ayer, que aumentan el costo por crédito en los programas subgraduados en más del doble del costo actual ($57 a $115).

“Es un acto más de traición de la Junta de Gobierno de la Universidad, que se alinea a los postulados de la Junta de Control Fiscal, se alinea a los postulados del Gobierno, los tres haciendo un triunvirato para destruir todo lo que este pueblo le queda, la UPR”, manifestó. “En la medida en que aumento las matriculas a los estudiantes, los pobres de este ese país no van a poder accesar a nuestra Universidad”, añadió el portavoz.

Torres, además, denunció las reducciones de techos de los trabajadores hizo un llamado a los legisladores a resistir los intentos de la JCF de imponer una reforma laboral, medidas que según el ente federal deben radicarse y estar consideradas en el Proyecto de Presupuesto que debería someter el viernes el gobernador Ricardo Rosselló.

“No sedan ante la presión de la Junta de Control Fiscal”, afirmó el líder sindical, dirigiéndose a los legisladores.











































Publicidad











































Vea más: