Ejecutivo solicita información a representante que inspeccionó proyectos sin tener licencia de ingeniero

Al gobernador Ricardo Rosselló no le consta que el recién juramentado legislador del Partido Nuevo Progresista, Manuel Claudio, inspeccionó proyectos sin poseer una licencia de ingeniero, aun cunado el mismo representante lo aceptó en entrevista con Telemundo.

Empero, dejó claro en una rueda de prensa que solicitó la información, para evaluarla y emitir expresiones sobre el asunto.

“No me consta, no tengo nada de información al respecto. Obviamente, la he solicitado, para poder evaluarlo una vez tenga los elementos de juicio para contestar esa pregunta”, expresó ante cuestionamientos de este medio.

Claudio juramentó el pasado jueves, 26 de abril, como sustituto del expulsado Ramón Luis Rodríguez.

“Yo he inspeccionado proyectos, pero es a través de ingenieros licenciados que me contrataron. Es mucho más económico contratar uno graduado y que no esté licenciado. Yo nunca he firmado nada como ingeniero licenciado”, le dijo el legislador a Telenoticias.

Sin embargo, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores explicó que son solo los ingenieros que están licenciados los que pueden inspeccionar obras de construcción, según los reglamentos de Puerto Rico.

Además, Claudio posee una querella en la Oficina del Contralor por las elecciones de 2016 por unos carteles que adquirió en contra del Partido Popular Democrático y que sobrepasaban los $500 que estipula la ley de financiamiento de campañas.

“A mí me imputaron que fui yo quien compró los letreros y no estaban dentro de mi informe del contralor", confesó.