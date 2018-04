Doble bandera en Vega Alta como parte del proyecto “78 pueblos y una bandera”

El artista gráfico Héctor Collazo, creador del concepto “78 pueblos y una bandera” completó ayer, domingo, la versión número 48 en el pueblo de Vega Alta, bajo el puente de la carretera 690 de Sabana Hoyos, camino al Balneario de Cerro Gordo. El alcalde Oscar ‘Can’ Santiago recibió a Collazo con su equipo de trabajo, como un esfuerzo comunitario para embellecer el pueblo. Vega Alta tiene además los famosos murales del Team Rubio en el centro urbano, así como el de Hamilton, en honor a Lin-Manuel Miranda y su abuelo Güisin, un recordado líder cooperativista de Vega Alta.

Collazo destacó que diseñó dos banderas en Vega Alta, de 17 pied de alto: una con los colores oficiales y otra en blanco y negro, en honor al pueblo puertorriqueño que lucha para sobreponerse. “En Vega Alta apreciamos mucho el arte urbano como una manifestación genuina de la comunidad e invitamos a todos a visitarnos y disfrutar de este proyecto de Héctor Collazo”, detalló el alcalde vegalteño.

El concepto “78 pueblos y una bandera” es para villalbeño Collazo un proyecto significa mucho, ya que no es tan solo pintar la bandera, sino fomentar ese orgullo patrio en los puertorriqueños y dejarles saber a los turistas que nosotros amamos a esta tierra. Este proyecto nació en septiembre de 2016. “Antes de hacer este proyecto, me dediqué a visitar todo Puerto Rico, llegando a lugares donde no llega el GPS. Luego de haber viajado a casi todos los pueblos, me nace esa idea. Me dije: ¿Por qué no crear mis propios lugares turísticos? Entonces decidí crear un movimiento de unión ecológica a través de la bandera. Decidí pintar la bandera en lugares que pueden ser turísticos o que con la bandera se pueda promover como un lugar que atraiga a otra gente. La idea es valorar nuestras calles, playas, ríos, montañas, nuestra gente y nuestra historia. Educarnos de lo que es Puerto Rico para crecer y ser mejores”.