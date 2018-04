Colmena66 presenta sus proyectos en cumbre en Kansas

Colmena66, la red especializada de apoyo empresarial que opera bajo la dirección del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de compartir con otras 30 comunidades y su afiliada, KC SourceLink, organización establecida en Kansas City dedicada a ayudar a startups y pequeñas empresas a encontrar los recursos adecuados para empezar, escalar o acelerar el impacto que tuvo el Huracán María en Puerto Rico y cómo tomaron acción para apoyar a los negocios en Puerto Rico con dos iniciativas: Levanta tu Negocio PR y Shop+HirePuerto Rico.

El Growing Entrepreneurial Communities Summit, que se llevó a cabo en Kansas City, Missouri el 25 y 26 de abril de 2018, es una conferencia enfocada en personas que se dedican al desarrollo de ecosistemas empresariales con el fin de provocar crecimiento económico mediante el emprendimiento. Este año, la conferencia se tituló Entrepreneurship on the Edges, en la cual se discutieron temas relacionados a los retos y oportunidades de desarrollo empresarial en comunidades rurales y urbanas desfavorecidas que viven ‘al borde’ de los recursos y las narrativas empresariales existentes. Esta cumbre fue organizada de forma colaborativa entre NetWork Kansas, SourceLink, The Edward Lowe Foundation y el Centro para Emprendimiento Rural, y se llevó a cabo en las facilidades del Banco de Reserva Federal de Kansas City.

Describen impacto del huracán María

Denisse Rodríguez, directora de Colmena66, presentó cómo Puerto Rico ha sido una comunidad ‘al borde’ por su localización geográfica y por su dificultad en acceder a recursos económicos y técnicos disponibles a otras comunidades en Estados Unidos. En su presentación, describió lo impactante y devastador que fue el paso del Huracán María en la isla y se enfocó en la resiliencia de los puertorriqueños en su proceso de recuperación, con el fin de inspirar a comunidades que se puedan encontrar en una situación similar.

“Para nosotras ha sido muy emocionante haber asistido a este evento. Un grupo de 300 personas que representan comunidades de todo Estados Unidos pudo conocer sobre nuestra experiencia, ese proceso de movernos del shock a la acción luego de María, y todo lo que hemos logrado junto a las organizaciones que forman parte de nuestra Red. Los participantes estaban muy conmovidos y se expresaron muy solidarios con todo lo que hemos pasado como país. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo continuar desarrollando un ecosistema empresarial inclusivo”, añadió Rodríguez.