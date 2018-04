Otro ataque con misiles contra militares sirios

Un nuevo ataque con misiles contra militares sirios fue reportado esta noche, según la agencia de noticias de noticias estatal siria Sana y citados por la cadena rusa RT.

De acuerdo a los reportes, se escucharon explosiones en las provincias de Hama y Aleppo y los medios del país aseguran que las bases militares fueron alcanzadas por misiles lanzados por un enemigo no especificado.

Citando una fuente militar, la agencia Sana informó que "una nueva agresión con misiles hostiles" se perpetró a eso de las 10:30 de la noche (hora local) y que tuvo como objetivo varias posiciones militares en ambas zonas.

And a longer video of the explosion(s) between #Hama & #Homs in what definitely looks like an arms depot burning. According to some reports it is in an Iranian militia base pic.twitter.com/Og1ZMjwvXC — Asaf Ronel (@AsafRonel) April 29, 2018

Un agente de las fuerzas del orden de Siria dijo que un gran incendio en Hama fue provocado por un ataque aéreo contra un depósito de armas del ejército sirio.

"El objetivo del ataque fue el almacén de armas de la 47.ª brigada del Ejército sirio cerca de Hama. Como resultado, se produjeron potentes explosiones y un gran incendio.Lo más probable es que se tratara de ataques aéreos", indicó.

Según los informes, otro de los objetivos fue un depósito de municiones al este de Alepo, en el norte de Siria.

Se desconoce oficialmente hasta el momento si hubo muertos o heridos.

.@skynewsarabia reports at least 38 people killed in the attacks on the bases near #Hama & #Aleppo. Not very surprising considering the size of the explosion in #Hama pic.twitter.com/awO4zfsfWa — Asaf Ronel (@AsafRonel) April 29, 2018

El pasado 14 de abril, Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardearon varias instalaciones en Siria tras el supuesto ataque químico que hubiera realizado el gobierno de Bashar al Assad en Duma, siete días antes.