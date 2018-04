Comunidades de Hatillo aprovechan visita de Julia Keleher para enfrentarla por cierre de sus escuelas

La secretaria de Educación (DE), Julia Keleher visitó ayer los pueblos de Arecibo y Hatillo donde fue enfrentada por una madre y funcionarios electos por el cierre de las escuelas en esa región. La titular de Educación se mantuvo firme en su determinación sobre el cierre de escuelas, aunque agradeció las posturas que le expresaron.

Durante una entrevista en Radio Once, una de las madres de la comunidad escolar de la escuela Manolo Santiago de Hatillo estuvo frente a frente con la funcionaria para tratar de explicarle que tomaron la decisión de cerrar el plantel bajo premisas incorrectas. Keleher sostuvo que este año el proceso de consolidación de escuelas "no se define por aplicar criterios". La madre le presentó datos de matrícula que contradicen lo que se aduce llevó al cierre de la escuela e invitó a la secretaria a visitar el plantel para que pueda hablar directamente con los integrantes de la comunidad escolar. De hecho, mencionó que aunque la escuela está en plan de cierre, siguen haciéndole mejoras, lo que no encaja con un cierre del plantel.

"Nosotros no estamos negándonos al cambio, nosotros entendemos lo que usted quiere hacer y estamos de acuerdo que hay que hacer cambios, pero nosotros queremos que se nos evalúe adecuadamente porque esta escuela da servicio a más de tres barrios y son barrios pobres. Yo vivo en uno de ellos, la carretera está siendo construida ahora mismo, no hay puente, la luz llegó hace tres semanas, son muchísimas cosas. Es más de media hora la distancia […]Realmente esta escuela es necesaria para esta comunidad", dijo la mujer en un tono sosegado frente a Keleher en plena entrevista radial.



Más adelante, en el mismo espacio, el alcalde de Hatillo, José Rodríguez también enfrentó a Keleher sobre los cierres de escuela en su municipio. El ejecutivo municipal dijo que de la información recopilada ninguno de los planteles en la lista de cierre de su municipio llenan los criterios para su clausura. También criticó la supuesta reevaluación de la lista en tres días. Dijo que el proceso de este año no fue inclusivo y no contó con los alcaldes, ni las comunidades escolares.

"Estamos indignados con este proceso, yo no he tenido acceso a su persona […] Ahora que ya usted anuncia que estas determinaciones son finales, pues es muy difícil continuar tratando con usted estos procesos. Nosotros queremos que el gobernador intervenga en esto. El Gobernador es el funcionario final, es su jefe", dijo el alcalde de Hatillo. Keleher se limitó a felicitarlo por ser "tan claro (sobre) los intereses del pueblo que representa". Un legislador municipal de Hatillo intervino en el intercambio para comparar las acciones del cierre de escuelas con los golpes que le propinó una abuela a su nieto.



De otra parte, la comunidad escolar de la escuela José Gautier Benítez de Hatillo también aprovechó la visita de la Secretaria del DE para hacerle llegar unos dibujos de los niños en los que expresaban su sentir sobre el cierre de escuelas. Aquí las imágenes que la comunidad escolar envió a Metro:



Mientras que la prensa regional, reportó que en la escuela Federico Degetau en Arecibo, Keleher habló con los estudiantes con quienes se quejó de la cobertura mediática que recibe. El periódico Jornada.pr reportó en exclusiva el diálogo con los estudiantes. Según dijo, los medios proyectan que ella es una persona que no se ha abierto al diálogo, pues no se reporta todo lo que ella dice. Adujo a que invierte mucho tiempo hablando con los medios para tratar de llevar su mensaje y luego corrigiendo lo que se confunde. También detalló que aunque habla con los líderes de los gremios y los padres, no puede conceder 100 % lo que se reclama.

Aquí el sonido de Jornada.pr:



