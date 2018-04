Critican actos “violentos” de la FMPR en Educación

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Abel Nazario, catalogó de inaceptable el comportamiento “violento” de un grupo de manifestantes, liderado por miembros de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) en las oficinas del Departamento de Educación.

El senador hizo un llamado a la reflexión y al rechazo a la violencia ante la protesta.

Temprano en la mañana un grupo de manifestantes forcejearon con la seguridad privada del edificio en Educación para colocar cadenas con candados en su intento de impedir la entrada de los empleados públicos que trabajan en la agencia.

“Repudiamos los actos de violencia llevados a cabo esta mañana en la sede del DE por parte de un grupo de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Reconocemos y validamos el derecho a la libre expresión, pero esto no debe ir acompañado de violencia y mucho menos de la restricción a la libertad de empleados públicos.

El país está arropado ya por demasiada violencia como para ver a los que están llamados a educar a nuestros niños, tirando piedras, poniendo candados e incitando y amenazando con más violencia. ¿Ese es el ejemplo que le quieren dar a nuestros niños y jóvenes en las escuelas?”, cuestionó Nazario.

El político añadió que los manifestantes “marcaron lo que será la tónica de una futura marcha”.

“Quiero pensar que no eran maestros, nuestros niños no se merecen ver a sus modelos de comportamiento en actitud de violencia y provocación, su verdadero rol es educarlos para aportar a una sociedad de avanzada y desarrollo como la que esperamos los que bien queremos a nuestra querida isla. La invitación y el llamado es a ser parte de la solución no del problema”, señaló.