Representantes de La Coctelera y Jungle Bird se disputan la final de World Class Puerto Rico 2018

Luego de dos días de seminarios y retos, la máxima plataforma de coctelería y mixología a nivel mundial, World Class, cuenta con sus dos finalistas.

José “Chuck” Rivera de Jungle Bird y Luis Pagán de La Coctelera se medirán mañana miércoles, 25 de abril en la noche en La Factoría ante el panel de jueces que seleccionará quién será el World Class Bartender Puerto Rico 2018.

El Gurú Mundial del whisky y Embajador Senior del Portfolio Reserve de Diageo, Arturo Savage, el experto en mixología y especialista en barras, Rafael Reyes y Lauren Mote, multi galardonada mixóloga, sommelier y Global Cocktailian de Diageo Reserve tuvieron la difícil tarea de evaluar a los 9 participantes en los dos retos de la competencia: El Bartender Ingenioso y El Calor del Momento. En ambos se pusieron a prueba las destrezas presentadas por Savage y Reyes el día de los seminarios. Durante la selección de los finalistas, Mote destacó que la competencia de World Class, que este año celebra su décimo aniversario, invita a los participantes a “querer ser cada vez mejor por y para ellos mismos. Independientemente del resultado de la competencia, la actitud que nos representa es la de querer elevar nuestros estándares día a día”.

La plataforma de World Class agrupa el portafolio más extenso de licores de lujo, que incluye los vodkas Ketel One y Cîroc, los whiskeys escoceses Buchanan’s 18 Special Reserve y Johnnie Walker Gold Reserve, Johnnie Walker 18 y Blue Label; Tequila Don Julio, Ron Zacapa, la ginebra Tanqueray No. TEN y Bulleit Bourbon. Dicho portafolio es distribuido localmente por Méndez & Co. World Class celebra el arte y la cultura de la mixología, y educa e inspira al consumidor a disfrutar de la experiencia de un coctel cuidadosamente confeccionado, con los licores de la mejor calidad.

El reto final, “Pop-Up Bar” será mañana desde las 6:00pm en La Factoría en El Viejo San Juan. El ganador será el representante de Puerto Rico en la final global, a celebrarse en Berlín, Alemania a finales de año.