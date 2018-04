InterCaribbean Airways cancela operaciones a St. Thomas y St. Croix

"Pedimos sinceras disculpas por el inconveniente que esto pueda causar a los clientes con planes de viaje relacionados con estos vuelos. interCaribbean ha estado trabajando por varios meses para completar el proceso de presentaciones ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para el cual no es posible gestionar simultáneamente con el establecimiento de todas las otras operaciones en paralelo. Tal ha sido el proceso, que no es posible avanzar otros requisitos para la instalación en los aeropuertos sin haber finalizado esto", indicó la aerolínea mediante comunicación escrita.

De acuerdo con interCaribbean "hace más de un mes, envió un avión adicional a Tórtola en preparación para estos vuelos, pero dados los procesos inusualmente prolongados para llegar a un punto de inicio, ha quedado claro que el proceso de aprobación y nuestras prioridades no están alineados. interCaribbean ahora volverá a destinar la aeronave a otras operaciones y oportunidades de crecimiento".

"Un elemento clave en cualquier nueva ciudad atendida es seleccionar una compañía asociada para el manejo. En el caso de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, nos enfrentamos con costos de manejo que son tres a cuatro veces mayores que la norma en toda nuestra red de ciudades. Simplemente no podemos pagar estos precios escandalosos. No podemos esperar tener que duplicar nuestras tarifas cotidianas bajas y accesibles para compensar, porque no tendremos apoyo del público viajero", indicó la aerolínea.

Así que la empresa optó por posponer los vuelos "hasta la temporada de invierno de este año 2018 y dar tiempo y oportunidad para considerar otras opciones para generar un eficaz manejo asociado, y para que todas las autoridades se tomen todo el tiempo necesario. En caso de encontrar un punto satisfactorio, actualizaremos al público viajero a medida que avanzamos, y los mantendremos informados".