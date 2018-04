Cerrarán escuelas de excelencia

Al menos 45 escuelas de las 280 que el Departamento de Educación se apresta a cerrar tienen una calificación de excelencia según el Índice de Desarrollo Escolar del 2017, preparado por la organización sin fines de lucro Abre Puerto Rico y el Centro de Investigación y Política Pública.

En el informe al que Metro tuvo acceso, y que será publicado hoy por la entidad en la plataforma abretuescuela.org, se detalla que 42 de los planteles con nota de A son de nivel elemental, y tres, de intermedia. Los indicadores calculados por los expertos de Abre PR fueron los resultados de las pruebas Meta, del College Board y la tasa de graduación por escuela. No obstante, según explicó Arnaldo Cruz, presidente de la organización, recopilaron información sobre otros aspectos, pero no se utilizaron porque eran insuficientes o no confiables.

“Hay unos procesos estadísticos para evaluar los datos a nivel de sistema. Hacemos entrevistas con personal del Departamento y, ahí, luego de eso, tomamos una decisión sobre si el dato que se compartió cumple con los estándares de calidad para usarlo. Los únicos datos que cumplieron con esos estándares en el informe escrito fueron las pruebas Meta, la tasa de graduación y los resultados del College Board”, afirmó Cruz.

En su informe, Abre PR consideró datos provistos por el mismo Departamento de Educación en 2017, de unas 1,272 escuelas. No se incluyeron 101 planteles, porque —de acuerdo con Cruz— en estos faltó la muestra mínima de 11 estudiantes que tomaran las pruebas estandarizadas.

Mejores 4 escuelas que cerrarán

• SU Dalia Burgos Ortiz, de Orocovis

• SU Felisa Rincón de Gautier, de Mayagüez

• SU David Colón Vega, de Morovis

• John F. Kennedy, de Santa Isabel

“Si tú tienes, por ejemplo, dos estudiantes cogiendo la prueba Meta, no es una muestra suficiente para evaluar si los estudiantes dominan la materia. Tomamos la decisión de tener 11 estudiantes que tomaran la prueba y los grados. Y es que hay escuelas que son de kínder a tercero o cuarto y no tienen estudiantes en quinto o sexto”, explicó Cruz.

De otra parte, según el gobernador Ricardo Rosselló, quien fue citado por varios medios luego de una conferencia de prensa el 12 de abril, el concepto de “escuelas de excelencia” no necesariamente es un factor para detener un cierre de un plantel.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, afirmó el jueves pasado en una mesa redonda que la decisión para clausurar escuelas recayó, en su mayoría, en una fórmula matemática por municipio que tomó en consideración el número de salones por plantel y la cantidad máxima de 25 estudiantes por cada aula. Y aunque este medio solicitó, en más de una ocasión, los documentos que validan las acciones de la dependencia, no han estado disponibles para la prensa ni el público en general.

DE tiene datos que no cuadran

Durante su investigación, Cruz y el equipo de Abre PR no pudo incluir un mayor número de indicadores porque la agencia tuvo problemas recopilando todo lo que ocurre en las escuelas.

A modo de ejemplo, el estudio revela que hubo escuelas con un 77 % de notas otorgadas a alumnos que eran A o B, pero solo un 15 % fueron proficientes en las pruebas estandarizadas, así que los investigadores descartaron las calificaciones de los alumnos.

Asimismo, “sospechan” sobre una tasa de asistencia de estudiantes “sobreestimada”. Los maestros deben cumplir con un protocolo e incluir la asistencia de los alumnos en un programa de Internet, acto que, en ocasiones, no se realiza por falta de conexión en las escuelas o por otros factores, según entrevistas realizadas a empleados del departamento.

Además, en algunas escuelas de la isla los educadores toman asistencia solo en el primer periodo de clase, pero esto no significa que los estudiantes llegan al resto de las asignaturas. A pesar de estos factores, Educación proveyó datos que especifican que la tasa de asistencia por distrito es de 98 %. Entre otros factores que Abre PR quiso utilizar en la ecuación, está el ambiente escolar, pero descubrieron que no se reportan todos los incidentes que ocurren en los planteles, así que también se descartó.

Espacio de empoderamiento

Las conclusiones del informe de Abre PR estarán en línea para que, agregó Cruz en entrevista con Metro, los padres puedan acceder a la información resumida de manera sencilla, y tomen decisiones sobre la educación de sus hijos.

En el portal, que no recibió fondos gubernamentales y cuyos creadores lo trabajaron de forma voluntaria, hay mapas interactivos, listas y gráficas para que la ciudadanía acceda a las notas de cada plantel.