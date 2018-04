No dan detalles sobre revaluación de escuelas

Más allá de establecer que analizan el “insumo” de diversos sectores, el Departamento de Educación no fue claro sobre cómo revaluará las 283 escuelas que están en lista para ser cerradas de cara al próximo año escolar.

El sábado, la secretaria de la agencia, Julia Keleher, informó que podría haber cambios en las escuelas a clausurase, luego de los reclamos de padres y organizaciones magisteriales alrededor de la isla.

¿Cuál es el proceso para revaluar las escuelas? ¿Se estarán visitando cada uno de los planteles? ¿Contactando a la regiones educativas, padres, maestros, etcétera?, preguntó Metro a través de un correo electrónico.

La respuesta de educación fue escueta: “Tras recibir el insumo de diversos sectores, la secretaria, los directores regionales y el equipo de trabajo del Departamento de Educación se encuentran analizando los datos”.

Al momento, según la agencia, no han tomado decisiones sobre qué escuelas permanecerán abiertas y cuáles continuarán en la lista de consolidaciones. “En cuanto esté lista, se dará a conocer de inmediato”, cita la comunicación enviada a este diario por Educación.

El jueves pasado, en una conferencia de prensa, Keleher afirmó que no existen informes específicos por cada uno de los 283 planteles de la lista original que detallen las razones para cerrarlos. Indicó, por el contrario, que fue un ejercicio matemático por municipio.

“Nosotros no hicimos un check list. No era un proceso de que, yo tengo un informe y voy al plantel, ‘tiene esto, tiene lo otro’, no hicimos eso”, comentó en dicha conferencia la titular.

De otra parte, aun cuando el sábado Keleher visitó la Escuela Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira en Comerío, única escuela pública con dicho programa deportivo y que está en lista para ser cerrada, no hay cambios de postura hasta el momento.

“Se trató de una vista ocular para validar la información recibida y conocer parte de la comunidad. Reiteramos que no hay cambios en la determinación tomada, hasta el momento”, detalló el subsecretario de Educación, Eligio Hernández, en el mismo correo electrónico..