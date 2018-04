Carlos Mellado reitera proceso de elección del Colegio de Médicos es "irregular"

Luego de que Víctor Ramos reclamó en las redes sociales haber vencido en la contienda por la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Mellado, su contrincante, reiteró que e proceso usado por el gremio para realizar las elecciones es "irregular".

“El proceso de votación que se llevó a cabo hoy culminó con el actual presidente reclamando haber revalidado. Desde que inicié la contienda hice señalamientos al interior del Colegio advirtiendo sobre el proceso irregular que se utiliza para votar. Es un proceso que no ofrece garantías de transparencia para los aspirantes no incumbentes y da control absoluto a quien ocupa la presidencia, como fue este caso…", indicó el galeno en declaraciones escritas.

Añadió que el proceso que se utiliza no provee observadores y no facilita, a pesar de que existe el mecanismo, para el voto adelantado o ausente. "Cada uno de mis planteamientos fue despachado con un 'no se puede"", agregó.

Mellado también estableció que no tiene interés de entrar en una disputa con sus colegas médicos, pero "ante el rechazo de mis planteamientos, les hago una invitación a la reflexión y a reparar el daño que con la manera de tomar decisiones le hacen a la institución. Mi vida nunca ha dependido de posiciones para adelantar las causas de la clase médica ni de los pacientes. Pero entendí que aspirar a la presidencia me daría una importante herramienta a la hora de adelantar muchas medidas que Puerto Rico necesita de manera urgente para no continuar afectando a la clase médica y dejando desprovista de servicios de salud a la ciudadanía".

Sostuvo también que el Colegio de Médicos debe dejar de ser una "finca gerenciada por un puñado de intereses. Debe estar al servicio de los médicos y de la salud".