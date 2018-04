Entre estrellas de Londres la reina Isabel II celebra su cumpleaños

La reina Isabel II de Inglaterra celebrará el sábado su 92 cumpleaños con un concierto plagado de estrellas en Londres.

Sting, Tom Jones, Craig David y Kylie Minogue, entre otros, se subirán al escenario del Royal Albert Hall para participar en la “Fiesta de aniversario de la reina”.

Se espera que el príncipe Enrique ofrezca un discurso en el acto de hoy, en su nuevo papel de presidente de la fundación Queen's Commonwealth Trust.

A mediodía de hoy se lanzarán balas de cañón en el centro de Londres para conmemorar la ocasión.

La reina celebra dos aniversarios cada año: el real, que es el 21 de abril y suele pasarlo con su familia, y su “cumpleaños oficial”, que suele ser el segundo sábado de junio.

A gun salute is fired from heavy guns lined up at the Tower of London in celebration of Queen Elizabeth II's 92nd birthday. https://t.co/PObSVCPcWD pic.twitter.com/umj31EOgGZ

— ABC News (@ABC) April 21, 2018