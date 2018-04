Transgéneros podrán cambiar su género en el certificado de nacimiento en P. R.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico determinó hoy que denegar certificados de nacimiento precisos a las personas transgénero es una violación de su privacidad. La orden prohíbe la discriminación por parte de las agencias públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establece un proceso de solicitud para que las personas transgénero nacidas en la isla corrijan sus certificados de nacimiento.

De la opinión de la jueza federal, Carmen Consuelo Cerezo, se desprende que "el derecho a identificar nuestra propia existencia yace en el corazón de nuestra humanidad. Entonces, debemos prestar atención a sus voces: 'la mujer que soy', 'el hombre que soy'. Los demandantes se han levantado por aquellos cuyas voces, debilitadas por la cruda discriminación, han sido callado. No pueden pasar otra generación, esperando que un legislador actúe. Ellos, como Linda Brown, tomaron los pasos hacia la corte para exigir lo que se les debe: su derecho a existir, a vivir más y a morir menos".

La organización sin fines de lucro, Lambda Legal, junto con un abogado pro bono de la firma Ropes & Gray, desafió la prohibición categórica del Gobierno de Puerto Rico a corregir o enmendar el enmarcado de género en los certificados de nacimiento el pasado mes de abril, en la que representa la primera demanda federal de este tipo.

"Esta es una opinión innovadora que reconoce el derecho de las personas trans a definir sus propias identidades. El gobierno ya no puede negarse a reconocer las identidades de las personas transgénero. Hacerlo viola los derechos constitucionales de las personas transgénero, incluidos sus derechos a la libertad, la privacidad y la autonomía ", expresó Omar González-Pagán, abogado de la parte demandante.

"Nos complace que el tribunal haya reconocido que el gobierno no puede interferir con la capacidad de las personas transgénero de vivir como su yo auténtico y que los intentos de hacerlo son inconstitucionales. Como concluyó la Corte, debemos prestar atención a las voces de las personas transgénero", añadió.

Por su parte, Dan O'Connor, miembro del equipo pro bono de The Ropes. & Grey, expresó que "la opinión emitida hoy defiende los derechos constitucionales y fundamentales de las personas transgénero en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para autoidentificarse. En particular, estamos complacidos con la distinción del tribunal de que la prohibición del Estado Libre Asociado de cambiar el marcador de género en los certificados de nacimiento de los demandantes implica una violación de la privacidad personal e informativa reconocida por la Decimocuarta Enmienda".

"Me siento aliviada de tener un certificado de nacimiento preciso que sea un verdadero reflejo de quién soy. Me siento más segura y siento que mi país finalmente me ve, me respeta y protege mi identidad como mujer", dijo una de las demandantes, Daniela Arroyo-González.

Según la Encuesta Transgénero de los Estados Unidos 2015, casi un tercio de las personas transgénero que mostraron un documento de identidad con un nombre o marcador de género que entraba en conflicto con su género percibido fueron hostigadas, se les negaron beneficios o servicios, se les discriminó o se les agredió. De acuerdo a Lambda Legal, las personas transgénero también son desproporcionadamente blanco de crímenes de odio.

Las personas transgénero que deseen cambiar sus certificados de nacimiento deben completar un formulario de solicitud de cambio de género de personas transgénero. Para obtener más información, puede visitar este enlace.