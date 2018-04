Marchan en San Lorenzo contra el cierre de escuelas

Estudiantes, maestros y directores se unirán en una marcha en la tarde de hoy desde el estacionamiento del correo postal de San Lorenzo hasta la Casa Alcaldía en oposición al cierre de cuatro escuelas de la comunidad.

"Estos cierres no se justifican, son escuelas de excelencia que sirven a la comunidad y tienen matrícula", expresó Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Se trata de las escuelas El Parque, Eugenio María de Hostos, María Cruz Buitrago y la Isidro Vicéns. Entre ellas hay sobre 500 estudiantes que se verían afectados por estos cierres. También se afectaría el comercio y otros servicios que su funcionamiento gira entorno a estos planteles escolares. "Forman parte del quehacer diario", sostuvo.

Los ciudadanos exigen que se reúnan con ellos para buscar alternativas de ahorro ya que entienden que cerrar escuelas no es la solución y no les han dado explicaciones de por qué las ya mencionadas han sido escogidas. "Esta acción implica destruir estas comunidades que son pobres de sectores marginados", añadió Morales. Esperan con esta marcha llamar la atención del alcalde y contar con su apoyo en esta resistencia.

"No creemos en el cierre de escuelas, no creemos en las escuelas Chárter, no creemos en la privatización", fueron las declaraciones del vicepresidente.