Nuevo impacto al consumidor: aumentan pólizas de seguro de auto

Si usted está en proceso de renovar o adquirir una nueva póliza de seguro de auto, prepare su bolsillo. Tras el impacto del huracán María en Puerto Rico, el mercado de seguros ajustó sus tarifas y ya los ciudadanos han comenzado a verlo reflejado en sus cuentas. Así lo confirmó a Metro el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos.

“Puerto Rico estaba por debajo de las tarifas recomendadas por organismos importantes”- Javier Rivera Ríos, comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico

“En Puerto Rico, llevábamos 20 años con un soft market, muy tranquilo, en términos de reclamaciones y de eventos (atmosféricos) y el mercado se iba flexibilizando demasiado”, explicó el comisionado. “Eso permitió una serie de descuentos y tarifas porque se ponía cada vez más competitivo. Dado que no ocurría nada, no había reclamaciones, pues te tenían que ofrecer más por menos, pero no necesariamente se estaban cotizando las tarifas adecuadas”, añadió.

El comisionado indicó que la situación no es exclusiva del mercado en Puerto Rico, sino que el impacto es en la industria en el ámbito nacional de los Estados Unidos.

Al igual que la isla, varios estados del país fueron azotados por huracanes, inundaciones catastróficas, fuegos forestales y tormentas de nieve que generaron un impacto significativo en los seguros, en términos de reclamaciones. El aumento en tarifas tampoco es exclusivo de la industria de automóviles, sino que afecta a la industria de seguros en general.

“Es un impacto en la industria de seguros de propiedad, esto no necesariamente distingue un producto de otro”, explicó Rivera Ríos.

“Las aseguradoras son las mismas y tienen un impacto a nivel general, así que las reclamaciones de autos no son la excepción, porque están dentro del portafolio de una compañía aseguradora que ha tenido cantidad de pérdidas”, añadió.

Hasta el 28 de febrero, habían reportado alrededor de 232 mil reclamaciones de pólizas de seguro en todos los renglones (como residencial, comercial, condominios y botes), de las cuales unas 25 mil eran de autos. El número total en términos de reclamaciones y pérdidas aún se está contabilizando, dado que todavía los asegurados continúan sometiendo reclamaciones relacionadas con el paso del huracán.

“Puerto Rico estaba por debajo de las tarifas”

De acuerdo con el comisionado, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) —un organismo tarifado internacional—, ya había recomendado a las aseguradoras en la isla un aumento en sus primas desde hace varios años.

"Puerto Rico estaba por debajo de las tarifas recomendadas por organismos importantes como ISO, y ahora el mercado tiene un ajuste, natural después de un evento como este (huracán María), un evento único”, apuntó Rivera Ríos.

El comisionado destacó que “hay más de 20 mil” reclamaciones de autos relacionadas con el paso del huracán María. “Muchos autos se vieron afectados”, dijo.

Sin embargo, indicó que, para que Puerto Rico se mantenga atractivo al mercado de reasegurado —que es el mercado que sostiene la industria de seguros en Puerto Rico, desde el punto de vista de manejo de riesgos—, es necesario un ajuste en tarifas, incluyendo las de pólizas de seguro de autos.

El reasegurador es el sector de la industria de seguros a la que se le cede el riesgo —entre ellos, los riesgos de eventos catastróficos—, es decir, es el seguro de la compañía de seguros”.

“Es el colateral, quien realmente responde porcentualmente según su responsabilidad de esa reclamación. Las aseguradoras reaseguran sus riesgos”, indicó Rivera Ríos

Sin muchas opciones el consumidor

Dado que el aumento en tarifas es generalizado en el mercado, el comisionado de seguros indicó que la mejor opción para el cliente es seleccionar la oferta más competitiva.

El cliente tiene todo el derecho de buscar diferentes alternativas en el mercado antes de tomar una decisión y no debe irse con el primero”, argumentó.

Expresó, además, que el consumidor puede solicitar una observación sobre la tarifa o radicar una querella en el Departamento de Actuariales de la Oficina del Comisionado de Seguros, para determinar si dicha tarifa es adecuada o no.

“Lo más importante de esto es, que busquen alternativas en un mercado tan competitivo como este’, reiteró el comisionado.