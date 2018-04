Keleher se poncha en Jugando Pelota Dura

Luego que el viernes pasado, la secretaria de Educación, Julia Keleher aseguró en Jugando Pelota Dura que la escuela especializada en béisbol, Manuel Cruz Maceira en Comerío, se cerraría porque las facilidades no eran adecuadas y su parque de pelota estaba inservible, el programa de televisión se movilizó hasta el plantel y allí encontró unas facilidades en buen estado, el parque con su terreno en óptimas condiciones y a los estudiantes practicando en el terreno.

La semana pasada, la secretaria de Educación dijo que la escuela se cerraría, a pesar de ser la única especializada en béisbol, porque las facilidades no podían acoger el programa académico-deportivo. Sin embargo, el mantenedor de Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez le dijo que la información que tenía era que el municipio mantenía las instalaciones y que estaban en buen estado, por lo que la invitó a visitar la escuela en Comerío. Ante esto, Keleher le ripostó que si él había ido, infiriendo que tampoco podía hablar sin saber. La funcionaria aseguró que fue informada sobre el mal estado de la escuela por su personal y que ella confiaba en ellos.

Pero a juzgar por los visuales presentados hoy desde Comerío por el programa de televisión, la funcionaria no fue bien informada. Hasta la escuela donde estudian alrededor de 100 alumnos-atletas llegó la periodista Liam Rodríguez, quien entrevistó a la comunidad escolar y presentó imágenes de una escuela en mejores condiciones que la media.

El reportaje detalla que la operación y administración del plantel está en manos del municipio de Comerío, por lo que la única economía del Departamento de Educación sería la movilización de 11 maestros, una trabajadora social, un orientador.

"Pierden oportunidades, porque hay mucho talento aquí en la escuela y en verdad que no sería justo que lo cierren, porque todo el mundo tiene deseo de jugar y aprender en béisbol", dijo uno de los estudiantes Eric Hernández, al tiempo en que añadió que "Nos tomen en consideración, que nosotros tenemos deseo de jugar béisbol y que es la única escuela especializada. Que no es una escuela regular". Mientras que su compañero, Anthony Rivera también afirmó que "creo que no debería cerrar la escuela porque esta escuela es muy buena. Muchos niños han soñado con estar en esta escuela y que cualquier decisión que tome que la haga bien, que su decisión está en nuestro futuro".

Por su parte, el maestro de Educación Física, Juan Montero sostuvo que "la problemática más grande que vamos a tener es que vamos a estar lejos del parque y si no estamos cerca de un parque, de unas facilidades, que ya están en condiciones para usarse como lo estamos usando ya hace un mes, pues se perdería la esencia de lo que es una escuela especializada".

El director de recreación y deportes del municipio, Ángel Yamil Dávila reconoció que parte del área de asientos del parque se afectó con el paso del huracán, pero que ya trabajan para atender la situación. Las imágenes mostraban a los estudiantes peloteros practicando en el parque.

Pérez dio una fuerte descarga contra Keleher luego de ver el reportaje y cuestionó por qué mintió en el programa. Además, apuntó a que la funcionaria no estaba informada sobre una de las 283 escuelas a cerrarse, por lo que planteó es una situación que podría repetirse en muchas otras comunidades escolares en la lista de cierre.

"La evidencia es contundente. Obviamente la secretaria de Educación vino a este programa: o no vino preparada o nos mintió o ella no domina el tema. Parece mentira, que en medio de una discusión de un tema tan importante como este la secretaria venga a este programa y ni siquiera pueda contestar certeramente las preguntas que le hicimos sobre una escuela y estamos hablando de 283. En cuántos otros casos estará la secretaria de Educación tomando decisiones de la misma forma, desinformada, sin los datos correctos, juzgue usted", sentenció Pérez.