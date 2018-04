Barbara Bush no buscará más atención médica para prolongar su vida

La esposa y madre de los expresidentes Bush, Barbara Bush, ha decidido no buscar más atención médica para mejorar y prolongar su vida terrenal, aseguró la oficina de su esposo, George H.W. Bush, según reportó hoy The Washington Times.

Barbara, quien tiene 92 años de edad, ha estado pasando por varias hospitalizaciones en los últimos meses.

Pero, ahora, decidió no buscar más ayuda médica "y, por el contrario, se enfocará en su cuidado diario", según un comunicado de prensa.

En estos momentos, su familia está con ella en Houston.

"No es sorpresa para las personas que la conocen que Barbara Bush ha aguantado y ha sido fuerte frente a su deterioro de salud, y preocupándose no por ella —gracias a su fe— sino por los demás".

Barbara Bush es esposa del presidente número 41 de los Estados Unidos y madre del también expresidente George W. Bush, quien estuvo en el cargo del año was 2001 al 2009.