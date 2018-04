Senadora popular no descarta aspirar a alcaldía de San Juan

La senadora por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, no descartó aspirar a la alcaldía de San Juan para los comicios electorales de 2020.

“Definitivamente no podemos dejar en manos terroristas como pasó con la administración anterior al municipio de San Juan, no queremos más compañías de relaciones públicas… no queremos que las comunidades pasen lo que pasaron con una administración que fue totalmente insensible, es algo que estoy contemplando", indicó la legisladora en entrevista con Radio Isla (1320AM).

La líder popular también aseguró que se encuentra evaluando la posibilidad de aspirar a la presidencia del Senado, la cual es dirigida actualmente por Thomas Rivera Schatz.

“Es algo que estoy contemplando también, con respecto a hacer política pública que podamos desarrolla, pero definitivamente en ambas posiciones, es algo que yo entiendo que podría estar aportando por mi experiencia", añadió López.

Por su parte, esta sostuvo que apoyaría a la actual alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz Soto, si corre para la gobernación por la Pava y continuaría su obra.

"La alcaldesa ha hecho un trabajo para mi magnífico ante la situación que enfrentó, continuaré algunos de sus esfuerzos, particularmente en áreas de personas de edad avanzada, áreas de cabotaje, definitivamente todo lo que sea bueno no va a ser descartado".