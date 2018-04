Madre soltera, con cinco hijos, se gradúa de Derecho y sirve de inspiración

Criar cinco hijos sola no fueron un impedimento para que Leshia Champs, de 33 años, lograra su meta de graduarse de la Thurgood Marshall School of Law en Texas con un doctorado en jurisprudencia.

Champs recibió mensajes de apoyo y admiración al publicar foto que se tomó junto a sus hijos como motivo de su graduación. En la imagen se muestra a la madre junto a sus hijos con letreros en mano que dicen: "I did it!" (Lo logré), mientras que los de sus hijos leen: "I did too!" y "Me too!" (Yo también), "I helped!" y "I helped too!" (Yo ayudé) y "We did it!" (Lo logramos).

De acuerdo con varias publicaciones, en su niñez, vivió en hogares temporales, debido a los problemas de drogadicción que enfrentaba su madre. Abandonó la escuela cuando estaba en décimo grado y en ese tiempo conoció al que sería el futuro padre de sus hijos y quedó embarazada a los 19 años.

Cuando esperaba su cuarto hijo, la hermana de Champs la convenció de asistir a una iglesia en Houston, donde la profetisa Louise Holman, le dijo que Dios quería que retomara sus estudios para cumplir su deseo de ser abogada.

Mi casa se incendió, lo perdí todo. Me despidieron de mi trabajo y el papá de dos de mis hijos murió de cáncer mientras tenía siete meses de embarazo. Intenté suicidarme, pero al final volví a la escuela para obtener mi certificación de Desarrollo Educacional General (GED)", compartió.

En ese momento obtuvo su grado asociado, luego un bachillerato y en mayo se estará graduando de la facultad de derecho de la Texas Southern University, obteniendo un grado doctoral.

La mujer reconoció el apoyo que ha tenido de sus hijos, con edades entre los cinco y 14 años. Su manera de acreditarlos fue a través de las fotos de graduación que publicó en sus redes sociales junto con su historia, la cual se volvió viral.



Champs utiliza su historia como motivación y apoyo para jóvenes que estén experimentando situaciones desfavorables y sienten que no hay esperanza. "Quiero ser quien peleé por ellos", añadió.

La futura abogada se graduará Magna Cum Laude en mayo y tiene la intención de especializarse en leyes familiares y más adelante convertirse en jueza.