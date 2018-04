Contratan exjefe por $500 mil

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) firmó un contrato de hasta medio millón de dólares por un año con la empresa de José Pérez Riera, quien, precisamente, fue secretario de dicha agencia durante la administración de el exgobernador Luis Fortuño.

De acuerdo con el portal web de la Oficina del Contralor, el contrato de $500,000 es por servicios legales y se otorgó el 12 de julio de 2017 para culminar el 30 de junio de este año. La Puerto Rico Economic Development Company (PREDCO), nombre de la empresa de Pérez Riera, fue certificada como una compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro en el 2016 por el Departamento de Estado, a nombre de “José Pérez”.

Metro solicitó una entrevista al actual secretario del DDEC, Manuel Laboy. Este emitió unas declaraciones escritas en las que indicó que PREDCO está a cargo de varios proyectos de política pública en el Gobierno, como la redacción de un Código de Incentivos, órdenes administrativas, trabajos con FEMA y de elaborar una reforma energética. Laboy indicó, además, que la compañía de Pérez Riera tiene en sus manos la atracción de inversionistas e iniciativas de legislación.

No obstante, el funcionario no precisó cuánto dinero se le ha pagado hasta el momento a la empresa, aunque sí indicó que “se realizan según sus funciones y que el monto del contrato no corresponde al dinero desembolsado al momento”.

PREDCO tiene a su cargo, según Laboy:

• Una reforma energética

• Proyectos de ley

• Órdenes ejecutivas

• Atracción de inversionistas

•Gestiones con FEMA

PREDCO, “aservo” de exfuncionarios del Gobierno

En el portal web de PREDCO queda establecido que la compañía también ofrece servicios de manejo de proyectos, asuntos gubernamentales, finanzas públicas, entre otros, de la mano de exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico que trabajan para la firma. Aunque no aparece una lista de nombres, la página web detalla que pertenecen a los partidos políticos principales. De hecho, en el portal, hay un endoso a la empresa por parte de Fortuño y el también exgobernador Rafael Hérnandez Colón.

“No hay otro lugar en el que vayas a encontrar antiguos secretarios de Desarrollo Económico y Comercio, secretarios de la Gobernación […] presidentes del Banco Gubernamental de Fomento, directores de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, secretarios del Trabajo…”, detalla el portal sobre la experiencia de sus consultores.

Pérez Riera, por su parte, se proyecta como exjefe de distintas agencias de Puerto Rico, así como exmiembro de la junta de Directores del quebrado y clausurado Banco Gubernamental de Fomento. Además, ofrece servicios de orientación sobre las leyes de incentivos 20 y 22 de 2012, y afirma que fue el responsable de la conceptualización de ambas legislaciones.

“…el señor Pérez-Riera fue la persona responsable por la visión, concepción, redacción, aprobación e implementación de estas leyes, cuando sirvió como secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico desde 2009 a 2012”, cita un extracto del portal de PREDCO.

En la misma página online se detalla que sus consultores tienen experiencia en una diversidad de proyectos de privatización que han generado controversia en los últimos años, incluyendo la venta del aeropuerto Luis Muñoz Marín, la concesión de las carreteras PR-22 y PR-5, la Telefónica y el Tren Urbano.

Durante su incumbencia, el exsecretario no estuvo absuelto de controversias, como cuando le pidieron la renuncia por afirmar que “…el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico […]”, o por unos viajes a China que costaron miles de dólares al erario por ser en primera clase.

De otra parte, este medio también llamó al número que aparece en el portal web de PREDCO para obtener una reacción, pero se nos dijo que enviáramos un texto con la petición, y nos fue colgado el teléfono abruptamente sin ofrecernos un nombre o contacto de referencia.