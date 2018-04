Stephen King hace llamado a Trump para que ayude a Puerto Rico

El escritor Stephen King se sumó a las voces que le reclaman al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayude a Puerto Rico en su proceso de recuperación luego del azote del huracán María.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el famoso escritor hizo un llamado al mandatario para que ayude en las reconstrucción de la isla. “En lugar de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, creo que deberían enviarlos a arreglar Puerto Rico”, reza el tuit.

La reacción de King se da ante la orden de Trump, de enviar soldados de la Guardia Nacional para vigilar la frontera con México, dentro de una amplia ofensiva contra la inmigración.

Instead of sending the National Guard to the Mexican border, I think Blabbermouth Don should send them to fix up Puerto Rico.

Y es que Trump anunció el jueves que desea enviar de 2,000 a 4,000 efectivos de la Guardia a la frontera para que ayuden a los agentes federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en Twitter que ella tuvo una “conversación productiva” sobre el despliegue con los gobernadores de los estados de la frontera suroeste.

Wrong. They did not send billions. Puerto Rico hasn't received even half of the MILLIONS that Congress approved in aide. Not the mention that Trump single handedly contributed $33million to Puerto Ricos debt crisis. Our people are dying. And that pendejo wastes tax payers money

— Beautiful Afflictions 🌊🌊🌊🇵🇷🇺🇸 (@BeautifulAfflic) April 6, 2018