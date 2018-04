Marshalls de Montehiedra anuncia su reapertura

La mega tienda Marshalls & Home Goods del centro comercial The Outlets at Montehiedra anunció hoy a través de Instagram la fecha de reapertura.

La tienda por departamento abrirá sus puertas nuevamente al público, el próximo jueves, 12 de abril, de 8:00 am a 10:00 pm.

Marshalls de Montehiedra continúa cerrada desde el paso del huracán María tras sufrir daños, y es la única tienda del The Outlets at Montehiedra que no había abierto.