Publican semifinalistas para presidir la UPR, Hillman no está incluido

Luego de un riguroso proceso de evaluación, el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recomendó de forma unánime a siete candidatos como semifinalistas para el cargo de presidente en propiedad del primer centro docente en la isla:

Alexandra Medina Borja, Ph. D.

Keith Terrence Miller, Ph. D.

Arturo Avilés González, Ed. D.

Jorge Haddock Acevedo, Ph. D.

Carlos A. Colón de Armas, Ph. D.

José M. Wiley Ramos, M. D.

Anny Morrobel Sosa, Ph. D.

La vicepresidenta de la JG, Zoraida Buxó Santiago, quien preside el comité, explicó que “el proceso de búsqueda en el cual nos embarcamos fue uno proactivo y metódico. Consultamos presidentes y expresidentes de universidades en los Estados Unidos, todos con raíces puertorriqueñas, al igual que profesores, líderes universitarios y organizaciones como la American Association of Hispanics in Higher Education, el American Council on Education y la Association of Governing Board, entre otras”. La convocatoria de la posición se publicó tanto localmente en un periódico de circulación general, como en Chronicle of Higher Education, una publicación especializada de acceso global.

“Como resultado de dicho esfuerzo, el comité contó con 24 aspirantes a la presidencia – 5 mujeres y 19 hombres – de trasfondos diversos, quienes fueron evaluados con una rúbrica desarrollada a base del perfil aprobado por la Junta de Gobierno”, detalló Buxó Santiago. "Todos los hombres y mujeres que presentaron sus credenciales son destacados académicos y profesionales, por lo cual el ejercicio de cernimiento fue uno difícil", añadió.

Buxó Santiago informó que no tan solo consideraron las credenciales académicas, publicaciones e investigaciones de los aspirantes, sino su liderato, trayectoria, experiencia y destrezas administrativas, logros y capacidad para levantar fondos externos. El grupo evaluador utilizó una rúbrica formulada a base del perfil que forma parte de la Certificación 40 de este año de la JG, la cual contiene los criterios con los que debe cumplir el aspirante a ocupar el cargo de presidente del sistema universitario.

Por su parte, el presidente de la JG, Walter Alomar Jiménez, se expresó sumamente satisfecho con la labor realizada por el comité. “Para encontrar a la persona idónea se requiere llevar a cabo un proceso amplio, abierto e inclusivo, y es precisamente lo que hemos hecho. En este momento de grandes retos necesitamos reclutar el mejor talento para fortalecer la oferta académica de la Universidad y brindarle solidez financiera. Serán las aptitudes y experiencias de los candidatos las que regirán la elección”, puntualizó el presidente a través de un comunicado de prensa.

Los expedientes de los candidatos semifinalistas se enviarán hoy a los senados académicos de los recintos y unidades, los cuales tendrán la oportunidad de participar como entes consultados y presentar sus informes al comité en o antes del 1 de mayo. Durante este periodo, el presidente interino convocará a la Junta Universitaria para fijar fechas para entrevistar a los candidatos. El 30 de mayo el comité rendirá su informe al pleno de la JG y el ente rector de la institución elegirá al presidente en propiedad.

Sobre los candidatos

Anny Morrobel Sosa

Posee un doctorado en química del University of Southern California y completó su bachillerato en física y química en la Universidad de Puerto Rico. Durante su incumbencia como vicepresidenta y provost del Lehman College del City University of New York, creó un sinnúmero de iniciativas para el mejoramiento académico de los estudiantes y profesores, como la creación de una oficina de investigación para estudiantes subgraduados que les permitió colaborar en importantes trabajos de investigación. Elaboró un plan estratégico para el reclutamiento de profesores que pertenecen a grupos minoritarios y estableció alianzas con universidades en países como México y Brasil.

Keith Terrence Miller

Posee doctorado en educación de University of Arizona. Fue pasado presidente de Virginia State University y presidente emérito de Lock Haven University en Pensilvania. Durante su estadía en Virginia State University, dirigió el Concilio de Presidentes donde desarrolló alianzas con un sinnúmero de universidades y sus presidentes. Logró la recaudación de $150 millones en proyectos capitales planificados y completados. En Lock Haven, al mejorar el programa de pedagogía, 98% de los maestros pudieron pasar el examen Praxis requerido para entrar en la profesión. Bajo su liderazgo, el programa de Nanotecnología se convirtió en uno de los mejores del estado.

Arturo Avilés González

Posee doctorado en administración y supervisión de la Universidad de Puerto Rico. Ocupó el cargo de rector de la UPR en Bayamón. Actualmente es profesor del Departamento de Administración de Empresas en dicha institución. Ha representado a la Universidad en varias conferencias dentro y fuera de Puerto Rico, incluyendo el Western Economic Association International en Chile. Ha sido miembro de los senados académicos y un sinnúmero de comités en la UPR.

Alexandra Medina Borja

Posee un doctorado en ingeniería industrial y sistemas del Virginia Polytechnic Institute, en el estado de Virginia. Es la directora del programa de ingeniería de la National Science Foundation, división subgraduada. En esta posición ha logrado mejorar tecnología, ingeniería y matemáticas en las universidades a las que sirve. Bajo su liderato se proveen becas a universidades reconocidas para beneficiar a estudiantes talentosos de escasos recursos económicos. Lidera varios comités en la National Science Foundation; uno de estos estudia ideas de investigación para futuras inversiones.

Jorge Haddock Acevedo

Posee doctorado en ingeniería industrial y se desempeña como decano y profesor en la Universidad de Massachusetts en Boston. Bajo su liderato, la Escuela de Administración de Empresas expandió sus programas a otras localidades en la ciudad y creó un programa de maestría en línea. Además, dirigió esfuerzos para lograr la recaudación de $12 millones en dos años para ampliar la planta física. Posee sobre 100 publicaciones y manuscritos.

Carlos A. Colón de Armas

Posee un doctorado en finanzas de Purdue University, en Indiana. Actualmente es profesor en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, de la cual fue decano asociado. Además, es columnista y analista de temas relacionados a economía, política pública y empresarismo, entre otros. Es pasado presidente de Forum Empresarial, una publicación de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la UPR. También fue vicepresidente, Banco Gubernamental y director de la Oficina del Tren Urbano.

José M. Wiley Ramos

Posee un doctorado en medicina de la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico. Obtuvo su residencia en el Hospital de Veteranos en San Juan y en Tulane University. Es especialista en cardiología y dirige el laboratorio de cateterización del Montefiore Medical Center en Nueva York. Además, es profesor asociado en el Albert Einstein College of Medicine, en Nueva York. Ha recibido numerosos premios por su ejecutoria, entre ellos: Ellis Island Medal of Honor y Man of the Year (2012).