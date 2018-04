"Muñoz le llamaba la mogolla", Roberto Prats

Ya usted afirmó que no teme enfrentar a la alcaldesa de San Juan en primarias para decidir quién sería el candidato del PPD para la Gobernación. ¿Puede ampliar al respecto?

— Las primarias son parte inherente del trámite democrático en los partidos, y el PPD tiene apellido, que es democrático, pero también tiene un nombre que es partido, y todos los procesos que eso representa. Es un partido que se fundó con una visión de justicia social y de resolver problemas en Puerto Rico. Su intención de ser no fue ser un partido coalicionista, ni de alianzas políticas. A eso Muñoz Marín le llamaba mogolla…

“Hay unos principios dentro del PPD que tienen que ver con lo que realmente está afectando a la gente y que no están adheridos al ‘issue’ de estatus”.

Roberto Prats, exsenador PPD

¿Dice que lo que propuso la alcaldesa es una “mogolla”?

—Muñoz Marín le llamaba mogolla, pero todo popular que quiera someterse al proceso está en su derecho. Al final, aquí la decisión soberana es del pueblo popular y no hay candidato que vaya por encima de eso.

Si hubiese una primaria, ¿usted cree que tendría el favor de la base del partido?

—Apenas estoy comenzando un proceso exploratorio. Pero yo me postulé ya en varias ocasiones a posiciones de las más altas en el partido y tengo buena relación con la base. Lo que sí es que los populares tienen que prepararse para la posibilidad de que surja la primera primaria para la candidatura a la gobernación. El pueblo popular va a tener que prepararse. Y los candidatos que finalmente salgan llevarán una responsabilidad particular, en una coyuntura particular en la que existe una crisis, y llevarán también la responsabilidad de no denigrar la memoria del fundador del PPD, que es Luis Muñoz Marín. Muñoz Marín no dependía de coaliciones, sino de una posición filosófica de resolver problemas de carácter social en Puerto Rico. Hoy, más que nunca, yo veo la necesidad de esa posición filosófica sobre cualquier otra, porque, con la presencia de la Junta Control Fiscal, lo que veo es una democracia comprometida. Hay pobreza rampante, resultado de los huracanes. Entonces, hay que ver que se ha sacrificado el modelo económico por ser compatible con la estadidad,y que el PPD tiene una oportunidad única de ubicarse como el partido que bregue con el estatus de la crisis de empleo, el estatus de la Junta de Supervisión Fiscal, el estatus de los planes fiscales, el estatus de la economía y el estatus de la pobreza y no con el estatus político. Cuando Muñoz Marín fundó el partido, él dijo que no mezclaba eso de elecciones con estatus político.

Bueno, hay quienes aluden a que si se resuelve el estatus, se resuelve lo demás. ¿Considera que es al revés?

—Es al revés. ¿Cuántos años vamos a estar resolviendo el estatus? ¿200 años más? Lo que [el PNP llamó] el plebiscito descolonizador fue un fracaso. El pueblo no lo respaldó. Aquí no podemos gobernar con una Junta para siempre. Hay que trabajar con un modelo económico. Los temas de estatus político no son la ruta que el país necesita. Hay que buscar la manera de atender el país, que no sea dividirnos.

Por lo que dice de la “mogolla”, pues entiendo que no concuerda con el anuncio de la alcaldesa, las alianzas, correr fuera del PPD…

—Soy miembro del PPD y, como tal, de mí nunca escucharás decisiones ni posiciones que debiliten o denigren a la institución. Me parece que lo que ella ha dicho es a ella a quien le corresponde explicarlo: si es dentro o fuera del partido. Si es dentro del PPD, pues el pueblo que tome decisiones. Ahora, yo no vería un proceso primarista como una señal de debilidad para el partido… Cuando un partido tiene más de un buen candidato… malo si no tuviéramos gente que le interese.