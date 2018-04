Estos son los votos que las “fake news” les quitaron a Hillary Clinton

Las noticias falsas pueden haber sido suficientes para cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, influyendo directamente en la baja de la participación demócrata de Hillary Clinton en alrededor de un 4 %, según sugiere un nuevo estudio.

Los estrategas demócratas se han preguntado por qué una parte de los votantes de Obama se abstuvo de votar en noviembre de 2016. Un análisis realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrió que las noticias falsas desanimaron a cerca del 4 % de los votantes de Obama a votar por Clinton.

Los autores del estudio aplicaron tres noticias falsas de amplia distribución desde 2016 en una encuesta de 281 preguntas de YouGov. En el grupo de encuestados se incluyó a 585 votantes de Obama, 23 % de los cuales no votó por Clinton, ya sea absteniéndose o eligiendo a otro candidato.

Hillary Clinton. Foto: AFP

Cómo se realizó el estudio

Estas fueron las historias falsas elegidas, junto con el porcentaje de votantes de Obama que dijeron que eran ciertas o probablemente ciertas: Clinton estaba en "muy mala salud debido a una enfermedad grave" (12 %); El papa Francisco respaldó a Donald Trump (8 %); Clinton aprobó la venta de armas a yihadistas islámicos, incluido al Estado Islámico (20 %).

Alrededor de un cuarto de los votantes de Obama en 2012 creyeron al menos una de las historias. De ese grupo, el 45 % votó por Clinton. De los encuestados que no creyeron ninguna de las historias, el 89 % votó por Clinton.

Al considerar factores como el género, la raza, la edad, la educación, la afiliación política y los sentimientos personales sobre Clinton, los investigadores descubrieron que esos factores fueron responsables del 38 % de los desertores de Obama, y que las noticias falsas eran responsables de otro 11 %.

"No podemos probar que la creencia en noticias falsas haya causado de forma directa que estos antiguos votantes de Obama optaran por no votar por la candidata demócrata en 2016", escribieron los investigadores.

"Estos datos sugieren fuertemente, sin embargo, que la exposición a noticias falsas tuvo un impacto significativo en las decisiones de votación".

¿Qué fue lo que las noticias falsas pudieron haberle hecho a Clinton?

Clinton perdió la elección por alrededor de 77 mil votos en los ex estados demócratas de Michigan, Wisconsin y Pensilvania.

El director de la encuesta extrapoló los datos del estudio del estado de Ohio en un modelo que creó dos elecciones teóricas: una con noticias falsas y otra sin noticias. Descubrió que las elecciones con noticias falsas le costaban a Clinton unos 2.2 puntos en los tres estados cruciales. Clinton perdió Michigan por 0.2 puntos y Pennsylvania y Wisconsin por 0.72 y 0.76 puntos, respectivamente.

Foto: AFP

Las noticias no serían bien recibidas por el presidente Trump, de quien se dice está inseguro sobre la legitimidad de su victoria sobre Clinton, una de las razones por las que no se ha pronunciado en contra del presidente ruso, Vladimir Putin. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la interferencia rusa en las elecciones de 2016 (que fue confirmada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos ya desde antes del día de las elecciones) no modificó el resultado.

Y hasta el momento no hay evidencia de que los totales de votos reales hayan cambiado.

Pero por primera vez, hay una estimación sobre el número de mentes que fueron.