Fuerte informe contra el juez Ramos

Por: Sarah Vázquez Pérez y Juan Marrero Delgado

Metro Puerto Rico

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) publicó el informe sobre la investigación relacionada con el grupo de WhastApp, donde se discutían temas político partidistas de la campaña del ahora gobernador Ricardo Rosselló, y donde estuvo involucrado el juez Rafael Ramos Sáenz mientras ocupó el cargo de presidente de la Comisión Local de Elecciones de Moca 037.

La OAT determinó causa probable y recomendó la continuación de un procedimiento disciplinario contra el juez Ramos Sáenz por posibles violaciones a los cánones de ética de la Rama Judicial.

“La conducta del juez Ramos claramente reflejó un claro desdén hacia los principios éticos que su investidura merece, particularmente los deberes bajo los cánones 1, 3, 22, 26 y 28. Como cuestión de hecho, el canon 28 expresamente prohíbe la participación de los miembros de la judicatura en los procesos políticos. Así establece una prohibición absoluta a poder participar de actividades de carácter político, tales como participar en campañas políticas, reuniones, asambleas, endosar candidatos o líderes políticos, hacer expresiones o comentarios de naturaleza político partidista, mantener relaciones estrechas que los identifiquen o proyecten estar afiliados a un partido”, reza el informe de 72 páginas que también señala que el juez usó su correo oficial para enviar mensajes de asuntos no oficiales en horas laborales.

El informe de la OAT destaca que Itza García creó dos de los tres grupos de chats en los que participaba el juez Ramos: coffee break y estructura. En coffee break, el documento detalla que algunos de los participantes junto al juez Ramos eran William Viallafañe, José Marrero, Justo González, Manuel Laboy, Rafael Batista, Carlos Flores, María Palou Abasolo, Waleska Maldonado, Luis Arocho, Abner Gómez y Luis Burdiel, entre otros.

Se resuelve el misterio de quién es RR

En la página 34 del informe de la OAT, Itza García confirma que las iniciales de RR se refieren al ahora gobernador Ricardo Rosselló.

“Durante su entrevista, la licenciada García explicó que “RR”son las iniciales con las que ella se refería al Dr. Ricardo Rosselló” cita el documento.

En el chat de estructura, algunos de los participantes identificados son Chrsitian Sobrino, Omar Marrero, William Villafañe, María Palou, Waleska Maldonado, Carlos Flores, Justo González.

Sin embargo, muchos de los entrevistados aseguraron no saber que Ramos laboraba al momento como juez, aunque el 10 de diciembre de 2016, uno de los participantes del chat ecribió: “Gracias, Hon. Rafael Ramos…!! Dios te siga usando…!!! Bendiciones”.

En otros mensajes se destacan detalles del ascenso de Ramos a juez superior. El documento apunta: “Vale notar, además, que entre las felicitaciones recibidas por el juez Ramos al compartir en el chat su ascenso a juez superior, se puede leer: ‘Plan, plan, plan, P3P siempre, tu trabajo duro en el plan’, y el propio juez Ramos manifiesta: ‘Si no fuera por ustedes, esto no sería posible”. Es decir, independientemente de si ello es cierto o no, el propio juez Ramos relacionó su ascenso a sus ejecutorias como parte del equipo de trabajo que confeccionó la plataforma de un partido.

En un mensaje aparte, el juez Ramos coloca una foto suya junto al gobernador Ricardo Rosselló acompañado de un texto que decía: “ZBB trabajando en Hatillo y recibimos al Jefe”.

Además, William Viallafañe aceptó haber escrito en el chat el 29 de octubre de 2016, un mensaje en el que le instruye al juez a comunicarse con Aníbal Vega Borges o Norma Burgos, a lo que Ramos respondió con un “gracias”.

Otra de las violaciones que se le imputa al juez es haber participado activamente en el desarrollo de la propuesta del presupuesto base cero, razón por la que también pertenecía a un tercer grupo de chat del equipo de campaña del Partido Nuevo Progresista. Presupuesto base cero fue una de las plataformas principales del Plan para Puerto Rico en las pasadas elecciones.