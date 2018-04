Personas transgénero o transexuales podrán modificar sus actas de nacimiento en P.R.

Una jueza del tribunal federal declaró inconstitucional la práctica de no permitir que las personas transgénero o transexuales puedan modificar sus actas de nacimiento.

Así lo anunció Lambda Legal a través de su cuenta de Twitter: "¡VICTORIA! La política de certificados de nacimiento de Puerto Rico ha sido declarada inconstitucional y los puertorriqueños transgéneros o transexuales ahora podrán corregir sus certificados de nacimiento. Más información próximamente mientras esperamos la opinión completa de la corte", lee el tuit.

La decisión judicial a favor de los demandantes Victoria Rodríguez Roldán, Daniela Arroyo González y la organización "Puerto Rico Para Tod@s" surge por un pleito legal contra el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado y la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico,Wanda Llovet Díaz.

#BREAKING: VICTORY! Puerto Rico's birth certificate policy has been ruled unconstitutional & #transgender Puerto Ricans will now be able to correct their birth certificates. More information coming soon as we await the court's full opinion. #LGBTQ #LGBTT https://t.co/4UbfUekcRe

