A la vista otro posible golpe para los municipios

La Asociación y Federación de Alcaldes denunciaron ayer lo que consideran una “laguna” en el proyecto para privatizar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que redundaría en la pérdida de millones de dólares para la maltrecha economía de los ayuntamientos.

Portavoces de ambas organizaciones declararon en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que el Proyecto 1481 de la Cámara de Representantes no establece qué sucederá con la contribución en lugar de impuestos (CELI), legislada en el 2004 para eximir a la corporación pública de pagar impuestos municipales a cambio de subsidios.

“El Proyecto 1481 no detalla cuál sería el esquema de retribución de los ayuntamientos bajo el modelo de privatización de la corporación pública y más aun si las nuevas entidades tendrían que pagar el CELI”, indicó el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación, Rolando Ortiz. Agregó que como está propuesta la medida, los ejecutivos municipales tendrían la responsabilidad de mantener la servidumbre de paso donde ubiquen las instalaciones de las empresas privadas que comprarían la AEE, pero no recibirían ingresos a cambio y además tendrían que pagar por la energía eléctrica de las instalaciones municipales.

$1 millón de dólares anuales perdería Loíza por concepto del CELI si no se enmienda la pieza, según la alcaldesa Julia Nazario.

Por su parte, Isabelo Molina, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, también expresó reparos con la pieza por la misma situación. Añadió que: “Si la legislatura decidiera eliminar el CELI y, por tanto, la AEE tuviera que pagar los tributos municipales, el pago anual de la AEE a los municipios ascendería a aproximadamente $467 millones anuales en vez de $141 millones que reciben los municipios por concepto de CELI lo cual representa un 30 %”.

Al tiempo, afirmó que los municipios tendrían que cerrar un sin número de instalaciones como parques, coliseos y edificios de recreación, si tuviesen que pagar la energía eléctrica a entes privados, porque el panorama fiscal de los municipios es tétrico. Recortar estos servicios municipales, continuó, significaría despedir empleados públicos.

Como ejemplo, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, indicó en la audiencia pública que su pueblo perdería $1 millón anual de su presupuesto de no salvarse las disposiciones del CELI.

Ambas organizaciones, ante preguntas del presidente de la Comisión de la Cámara Baja, Víctor Parés, indicaron que apoyarían la medida de ser enmendada a favor de los municipios.

Por su parte, Christian Sobrino, miembro del Grupo de Trabajo para la Transformación de la AEE, afirmó que una enmienda al respecto impactaría la transacción con los compradores de la AEE.

Negociarán tarifa transitoria

De acuerdo a Sobrino, la construcción de nueva infraestructura, la restructuración de la deuda bajo el Título III de la Ley Promesa, la transformación operacional de la AEE y los cambios en la reglamentación del servicio eléctrico en la isla redundarán en una reducción de la tarifa para los abonados. No obstante, no pudo precisar cuándo se reflejará el ahorro.

Dijo, además, que: “se desea incluir en el contrato de alianza [con las privatizadoras] una tarifa de transición en lo que está ese marco regulatorio operando y desde que se cierra la transacción hasta el punto donde está ese marco regulatorio operando. ¿Por qué? Porque puede haber dentro de esa negociación que se requiera una inversión de infraestructura y entonces uno tiene que poder estar dispuesto a negociar”.

No obstante, Sobrino no fue categórico al preguntársele si la tarifa de transición será menor, igual o mayor a la que pagan actualmente los clientes de la AEE.

Higgins no “estaba preparado”

De otra parte, el nuevo director ejecutivo de la AEE, Walter Higgins, no asistió a la vista pública porque “no estaba muy preparado” para abordar los temas que serían discutidos.

“No, no lo excusé de esta vista. Yo me reuní con él ayer en la tarde con equipos técnicos de Fortaleza y este servidor. De acuerdo a la información de la vista que iba a surgir hoy, él no estaba muy preparado para la misma y quien había estado trabajando todo el proceso desde el día cero era el ingeniero Justo González, y entonces quedamos que viniera a otra reunión más adelante”, indicó Parés ante preguntas de Metro.