Contundente informe de OAT sobre chat de WhatsApp

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) determinó causa probable y recomienda la continuación de un procedimiento disciplinario contra el juez Rafael Ramos por posible violaciones a los Cánones de Ética Judicial por su participación de un chat en el que se discutían temas de índole político.

“La conducta del juez Ramos claramente reflejó un claro desdén hacia los principios éticos que su investidura merecen, particularmente los deberes bajo los cánones 1,3,22,26 y 28. Como cuestión de hecho, el canon 28 expresamente prohíbe la participación de los miembros de la judicatura en los procesos políticos. Así establece una prohibición absoluta a poder participar de actividades de carácter político, tales como participar en campañas políticas, reuniones asambleas endosar candidatos o lideres políticos, hacer expresiones o comentarios de naturaleza político partidista, mantener relaciones estrechas que los identifiquen o proyecten estar afiliados a un partidos”, reza el informe de 72 páginas que también señala que el juez usó su correo oficial para enviar mensajes de asuntos no oficiales en horas laborales.

En uno de los mensajes se destacan detalles del asenso de Ramos a juez superior. El documento apunta que: Vale notar, además, que entre la felicitaciones recibidas por el juez Ramos al compartir en el chat su asenso a juez superior, se puede leer “Plan, plan, plan, “P3P siempre”, tu trabajo duro en el plan” y el propio juez Ramos manifiesta “si no fuera por ustedes esto no sería posible”. Es decir ir respectivo de si ello es cierto a no el propio juez Ramos relacionó su asenso a sus ejecutorias como parte del equipo de trabajo que confeccionó la plataforma de un partido.

Contundente el informe de la OAT sobre el “chat” del ex presidente de la CEE y funcionarios del PNP y del gobierno actual. Al leer los detalles de las conversaciones, lo menos que debe hacer Rosselló es botar a sus más cercanos y exigir responsabilidad https://t.co/ENWrIdsDb0 — Aníbal José Torres (@anibaljosepr) April 3, 2018

De acuerdo con investigación, el letrado fue uno de los participantes de un chat llamado coffee break en el que se discutían temas de la campaña electoral del ahora gobernador, Ricardo Rosselló, esto mientras ocupó el cargo de presidente de la comisión local de elecciones de Moca 037.

El informe de la OAT destaca que Itza García, creó el grupo en el que estaban el secretario de la gobernación William Villañe, María Palou Abasolo, Waleska Maldonado Claudio, Luis Arocho González, Yoniel Arroyo Muñiz, Yesenia Díaz Román, Ivette Ortiz, Abner Gómez, Auria González, Alexander Quevedo, Alexis Quiñones, Carlos Flores, Cecilia James, Danny Pagán, Eddie Hernández, Edgardo Cotto, Eduard Moreno y Ramos, entre otros.

Ramos renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en febrero luego que salieran a la luz públicas los mensajes que sostuvo en el dicho chat durante el proceso electoral de noviembre de 2016. La controversia gira en torno al voto a domicilio.

